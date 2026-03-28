Inicios: cuando era Santa Isabel

La historia de Plaza Vea se remonta a 1993, cuando la operación que hoy sustenta la cadena llegó al Perú bajo el nombre de Santa Isabel, una empresa chilena fundada en 1976 por el empresario Eduardo Elberg. Ese año abrió su primera tienda en San Borja, en un local que había pertenecido al desaparecido supermercado Scala Gigante. Su ingreso se dio en un contexto de reconfiguración del comercio minorista peruano tras la crisis de finales de los años ochenta, cuando cadenas tradicionales como Scala, Galax y Monterey desaparecieron del mercado.

En ese escenario, Santa Isabel comenzó a posicionarse en Lima y a competir con Wong, cadena fundada en 1942 por la familia Wong que dominaba el segmento de supermercados en la capital, y con Metro, formato lanzado en 1992 por el grupo Supermercados Wong para atender un público más masivo. Durante la segunda mitad de los noventa, estas cadenas impulsaron la expansión del formato de supermercados modernos en el Perú. Años después, Wong y Metro pasaron a formar parte del grupo chileno Cencosud, tras la compra de Supermercados Wong en 2007.

Hacia el final de la década, Santa Isabel cambió de propietario al ser adquirida en 1999 por el grupo chileno Distribución y Servicio (D&S), una de las principales compañías supermercadistas de ese país. Para entonces, la cadena ya contaba con varias tiendas en Lima y se había posicionado como un actor relevante del sector.

Etapa Ahold: nacimiento de Plaza Vea

Tras su adquisición por el grupo chileno Distribución y Servicio (D&S) en 1999, la cadena Santa Isabel volvió a cambiar de manos poco tiempo después. En 2001, la multinacional holandesa Royal Ahold compró las operaciones sudamericanas de la compañía, incluyendo el negocio que la marca había desarrollado en el Perú. Con esta adquisición, el grupo europeo asumió el control de la red de supermercados que Santa Isabel operaba en Lima e inició un proceso de reorganización del negocio.

A partir de esa reorganización, Royal Ahold introdujo en el mercado peruano un nuevo formato de hipermercado bajo la marca Plaza Vea. La primera tienda abrió en 2001 en el centro comercial Jockey Plaza, en Santiago de Surco, marcando el debut del nuevo concepto en el país. El nuevo concepto apostaba por establecimientos de gran tamaño y una oferta más amplia de alimentos, productos de consumo masivo y electrodomésticos.

Tras la apertura del primer hipermercado, el nuevo formato comenzó a expandirse gradualmente en Lima durante los primeros años de la década del 2000, mientras varias tiendas Santa Isabel continuaban operando en paralelo. La marca Plaza Vea empezó a ganar presencia en distritos como Ate, San Martín de Porres y Chorrillos, marcando el inicio de una transición que, con el tiempo, terminaría por reemplazar a Santa Isabel en el mercado peruano.

El ingreso del grupo holandés Royal Ahold marcó un punto de quiebre al introducir estándares internacionales, disciplina financiera y una visión de mayor escala. (Foto: Andina)

Compra de Intercorp

La siguiente gran transformación ocurrió en 2003, cuando el conglomerado peruano Intercorp, grupo que controla Interbank, adquirió la red de supermercados que la multinacional Royal Ahold operaba en el Perú. Con esta operación, el grupo liderado por el empresario Carlos Rodríguez-Pastor Persivale tomó el control de las tiendas que funcionaban bajo las marcas Santa Isabel y Plaza Vea. La compra marcó el ingreso directo de Intercorp al negocio de supermercados, en un mercado que comenzaba a expandirse y consolidarse en el país.

Tras la adquisición, el grupo reorganizó el negocio supermercadista bajo la empresa Supermercados Peruanos, desde donde comenzó a impulsar el desarrollo de Plaza Vea como su principal formato de hipermercado. En ese momento, la cadena operaba principalmente en Lima Metropolitana, con locales en distritos como Santiago de Surco, Ate, Chorrillos y San Martín de Porres, mientras algunas tiendas Santa Isabel continuaban funcionando en paralelo. La estrategia del grupo apuntó a consolidar una sola marca y fortalecer su presencia en el mercado supermercadista peruano.

La expansión se dio en un mercado cada vez más competitivo. A comienzos de los años 2000, el sector supermercadista peruano estaba dominado por Wong y Metro, que concentraban gran parte de las ventas en Lima. En ese escenario, Intercorp impulsó el crecimiento de Plaza Vea y comenzó a reemplazar gradualmente la marca Santa Isabel. El proceso se desarrolló entre 2004 y 2009, cuando los últimos supermercados que aún operaban con ese nombre fueron convertidos a Plaza Vea o Vivanda.

En 2003, Interbank y Compass adquieren la operación; desde entonces, Plaza Vea queda bajo el control del grupo Intercorp y es operada por InRetail Perú. (Foto: Andina)

Ingreso a provincias y regiones

A partir de 2007, Plaza Vea inició su expansión fuera de Lima con la apertura de su primer local en Trujillo, marcando el inicio de su estrategia para llevar el formato de supermercado moderno al interior del país. En ese momento, la mayor parte de la oferta de grandes cadenas estaba concentrada en la capital, por lo que la llegada a esta ciudad del norte representó un paso importante para ampliar el acceso al retail moderno. Tras esta primera incursión, la cadena continuó su crecimiento en otras ciudades relevantes como Chiclayo, Arequipa, Huancayo, Ica y Chimbote, consolidando progresivamente su presencia en distintas regiones.

Con los años, esta estrategia de expansión territorial permitió a Plaza Vea construir una red nacional de tiendas y posicionarse como uno de los principales actores del retail moderno fuera de Lima. Actualmente, la cadena cuenta con presencia en más de 25 provincias, una cobertura que refleja el avance del supermercado moderno hacia mercados regionales.

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Plaza Vea: consolidación y actualidad

Hoy, Plaza Vea es operada por InRetail Perú, el negocio de supermercados del grupo Intercorp, que controla la cadena desde 2003. Actualmente cuenta con alrededor de 103 tiendas en el Perú y presencia en más de 25 provincias, lo que la posiciona entre los principales operadores del retail alimentario del país. La red combina formatos de hipermercado y supermercado, con presencia en Lima y en las principales ciudades del interior.

En paralelo a su expansión, la marca fue ajustando su imagen y propuesta comercial. En 2012, Plaza Vea renovó su identidad visual y modernizó el diseño de sus tiendas, incorporando cambios en layout, señalización y experiencia de compra. Este proceso buscó actualizar la marca frente a un consumidor más informado y reforzar su posicionamiento.

En 2025, la cadena continuó ampliando su presencia regional. El 14 de noviembre, Plaza Vea inauguró su primer supermercado en Ayacucho, ubicado en San Juan Bautista (Huamanga). El establecimiento cuenta con 5,500 m² distribuidos en dos niveles y fue construido en seis meses, tras iniciarse las obras en abril. Esta apertura forma parte de la estrategia de la cadena de seguir expandiendo su red a nivel nacional.

El 14 de noviembre de 2025, Plaza Vea inauguró su primer supermercado en Ayacucho, ubicado en San Juan Bautista (Huamanga). (Foto: Andina)