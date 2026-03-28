Con más de 30 años de trayectoria, la cadena opera alrededor de 103 tiendas en el país y se posiciona como uno de los principales actores del retail peruano. (Foto: Andina)
Con más de 30 años de trayectoria, la cadena opera alrededor de 103 tiendas en el país y se posiciona como uno de los principales actores del retail peruano. (Foto: Andina)
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Sandra Reyes
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Con más de 30 años de trayectoria, Plaza Vea es hoy una de las principales cadenas de supermercados del Perú. Opera alrededor de 103 tiendas a nivel nacional y es gestionada por InRetail Perú, el brazo de supermercados del conglomerado Intercorp, que tomó el control del negocio en 2003. Sin embargo, su origen se remonta a los años noventa, cuando la cadena chilena Santa Isabel ingresó al mercado peruano. Desde entonces, la operación atravesó cambios de propiedad, una transformación de marca y una expansión sostenida. ¿Cómo evolucionó hasta convertirse en la cadena que hoy conocemos?

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