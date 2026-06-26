La chilena Cencosud, matriz en Perú de las cadenas Wong y Metro, anunció la adquisición de una cadena mayorista por aproximadamente US$158 millones, operación con la que refuerza su estrategia de crecimiento en el formato cash & carry y amplía su presencia en la región. La transacción será financiada íntegramente con recursos propios y permanece sujeta a la aprobación de la autoridad de competencia correspondiente.

La empresa adquirida es Makro Supermayorista Colombia, que cuenta con más de 25 años de operación y una red de 21 tiendas distribuidas en 16 ciudades. Con esta incorporación, Cencosud sumará el formato mayorista a su operación en ese mercado y buscará generar sinergias operacionales, logísticas y comerciales.

La adquisición de Makro Supermayorista Colombia permitirá a Cencosud incorporar 21 tiendas mayoristas y ampliar su presencia en el formato cash & carry en Sudamérica. (Foto: Difusión)

“La compra de Makro representa una oportunidad para fortalecer nuestra operación y ampliar nuestra propuesta para clientes que buscan soluciones mayoristas, con foco en servicio, surtido y competitividad”, señaló Ramiro Ortiz, gerente país de Cencosud en Colombia.

Consolida expansión regional

Para Cencosud, que en Perú opera las cadenas Wong y Metro, la operación se enmarca en su estrategia de fortalecer el negocio mayorista en Sudamérica. En 2025, el grupo concretó la compra de Makro Argentina y actualmente también opera Giga en Brasil, consolidando su presencia en el formato cash & carry en la región.

Según la compañía, la incorporación de la cadena permitirá ampliar su propuesta para clientes profesionales y emprendedores, además de generar oportunidades de integración logística y comercial.

El cierre de la operación dependerá del cumplimiento de las condiciones habituales para este tipo de transacciones, entre ellas la autorización de la Superintendencia de Industria y Comercio de Colombia.