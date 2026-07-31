La cadena de centros comerciales Mallplaza anunció la firma de un acuerdo vinculante para adquirir ocho centros comerciales por aproximadamente US$ 376 millones. Los activos corresponden a la cadena Gran Plaza, perteneciente al fondo inmobiliario Pactia, y permitirán a la compañía elevar a 45 el número de activos que administra en Perú, Chile y Colombia, reforzando su estrategia de crecimiento.

La adquisición comprende activos ubicados en Colombia y, una vez concretada, será una de las operaciones más relevantes realizadas en la industria de centros comerciales de ese país, tanto por el número de inmuebles involucrados como por el Área Bruta Arrendable (GLA).

El cierre definitivo dependerá del cumplimiento de las condiciones habituales para este tipo de transacciones y de la autorización de las autoridades regulatorias colombianas.

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Los ocho centros comerciales registraron cerca de 57 millones de visitantes durante el 2025 y generaron un Ingreso Operacional Neto (NOI) de aproximadamente US$ 35.4 millones en los últimos 12 meses. Asimismo, incorporarán 180,000 metros cuadrados de Área Bruta Arrendable (GLA) al portafolio de Mallplaza.

Fortalece plataforma regional

Con esta operación, Mallplaza pasará de administrar cinco a 13 centros comerciales en Colombia, al sumar presencia en cinco nuevas ciudades y tres nuevos activos en Bogotá. Además, ampliará su área de influencia a cerca de 3.6 millones de personas, fortaleciendo su presencia en uno de los principales mercados de la región andina.

En Perú, Mallplaza opera siete centros comerciales y ocho activos Open Plaza, tras la adquisición de ese negocio en el 2024. (Foto: Mallplaza)

A nivel regional, la compañía superará los 2.5 millones de metros cuadrados de Área Bruta Arrendable (GLA) en Chile, Perú y Colombia. Asimismo, el mercado colombiano pasará a representar el 18.4% de la superficie arrendable total del grupo, consolidando el peso de esa operación dentro de su portafolio regional.

“Estamos muy orgullosos de este acuerdo con Pactia pues representa una señal de confianza hacia lo que hoy es Mallplaza y nos proyecta hacia el futuro con 45 activos estratégicos en la región andina, 13 de los cuales estarán en Colombia”, afirmó Pablo Pulido, gerente general de Mallplaza.

En Perú, Mallplaza opera siete centros comerciales —Arequipa, Angamos, Bellavista, Comas, Huancayo, Piura y Trujillo—, además de ocho activos Open Plaza incorporados tras la adquisición de esos negocios en el 2024. En el país, la compañía también avanza con proyectos para fortalecer su operación, entre ellos la ampliación de Mallplaza Trujillo y la incorporación de nuevas marcas en sus centros comerciales.

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