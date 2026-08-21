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21 de agosto del 2025. Hace 1 año

LIMEÑOS QUE NO TIENEN NI BUSCAN EMPLEO AUMENTAN A MAYOR VELOCIDAD

En el trimestre móvil a julio, solo en Lima Metropolitana, más de 244,000 personas pasaron a la inactividad laboral. Un análisis de Gestión identificó que, desde hace siete trimestres móviles, es mucho mayor el ritmo de crecimiento de quienes abandonan el mercado laboral. Analistas creen que parte de esta población termina en la ilegalidad.

Pasa el tiempo y el mercado laboral continúa un lento proceso de recuperación. Sin embargo, en los últimos meses, pareciera que el panorama del empleo en Lima Metropolitana se ha complicado aún más. Un análisis de Gestión identificó que, desde el trimestre móvil noviembre 2024-enero 2025, viene ampliándose la brecha en el ritmo del crecimiento entre la Población Económicamente Activa (PEA) y la no activa (no PEA), destacando una dinámica preocupante en este último grupo.

Esto ocurre, en un contexto donde, en cada período, la Población en Edad de Trabajar (PET) aumenta en alrededor de 4%, según el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI).

EFEMÉRIDES. Solo en Lima Metropolitana, más de 244,000 personas pasaron a la inactividad laboral.

21 de agosto del 2025. Hace 1 año

PERÚ DEBERÍA CRECER EN TORNO AL 5% CON LOS TÉRMINOS DE INTERCAMBIO QUE HAY ACTUALMENTE

Agencia calificadora apuntó que altos niveles de intercambio comercial tienen un efecto directo sobre la inversión privada, que debería mantenerse “robusta” por los siguientes seis trimestres. Pero factor político limita que se concrete este mayor crecimiento. Los términos de intercambio, que muestra la relación entre los precios de las exportaciones y los de las importaciones, continúan mostrando un importante dinamismo. El Banco Central de Reserva (BCR) informó que, en junio, el índice fue de 161.3.

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21 de agosto del 2025. Hace 1 año

APP ELÉCTRICAS SON LAS MÁS ÁGILES, PERO PERMISOLOGÍA LAS “AMENAZA”

Por número de proyectos, se trata del segundo sector con más APP en cartera para el 2025 y 2026, con una inversión estimada de US$ 3,477 millones. En el mundo de las Asociaciones Público-Privadas (APP) en el país, hay un sector que destaca sobre todos por su rapidez. Los proyectos del sector energía, específicamente eléctricos, son los que ProInversión adjudica en menos tiempo.