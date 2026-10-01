El senador de Fuerza Popular y presidente de la Comisión de Inteligencia del Senado, Fernando Rospigliosi, pidió a la Policía Nacional y al Ministerio Público investigar de inmediato las presuntas amenazas contra la presidenta de la República, Keiko Fujimori.

El legislador sostuvo que expresiones que planteen atentar contra la mandataria no deben ser minimizadas y que las autoridades deben determinar quiénes estarían involucrados.

“No es cosa de juego empezar a tramar el asesinato de la presidenta de la República”, afirmó Rospigliosi a Canal N. Según señaló, este tipo de expresiones podría formar parte de una preparación previa para justificar posteriormente hechos criminales.

El senador consideró que la Policía y la Fiscalía deben actuar con rapidez para identificar a las personas involucradas y establecer si corresponde determinar responsabilidades penales.

“Creo que tanto la Policía como la Fiscalía deben investigar de inmediato a las personas que han participado en eso” , manifestó.

Rospigliosi señaló que la Comisión de Inteligencia consultará a la DINI si tenía información sobre las presuntas amenazas contra la mandataria. (Foto: Presidencia)

Rospigliosi también recordó los periodos de terrorismo y violencia política que atravesó el país y sostuvo que cualquier posible amenaza contra la jefa de Estado debe ser esclarecida sin demoras.

“Ojalá que las autoridades actúen con la prontitud y celeridad necesaria, porque ya sabemos que muchas veces estas cosas demoran meses y años y luego se diluyen. Hay que actuar ahora”, remarcó.

Comisión consultará a la DINI

Rospigliosi señaló que la Comisión de Inteligencia del Senado consultará a la Dirección Nacional de Inteligencia (DINI) si tenía información previa relacionada con las presuntas amenazas.

“No sé si la DINI tenía información al respecto o como parte de la Comisión de Inteligencia lo vamos a preguntar”, sostuvo.

El legislador preside la Comisión de Inteligencia del Senado durante el periodo anual de sesiones 2026-2027. En ese marco, indicó que el grupo parlamentario abordará el caso para conocer qué información manejaban los organismos que integran el Sistema de Inteligencia Nacional.

El pedido de investigación también fue vinculado por Rospigliosi con la delegación de facultades legislativas solicitada por el Ejecutivo. El senador planteó que se restablezca la capacidad operativa de la DINI, que, según afirmó, fue recortada en años anteriores.

“Parte de las facultades que se le deben otorgar, espero que se le otorguen al Gobierno, es eso, de restablecer la posibilidad operativa de la Dirección Nacional de Inteligencia”, declaró.

Asimismo, Rospigliosi consideró que la Policía y el Ministerio Público deberían informar sobre el avance de las diligencias, aunque respetando la reserva de las investigaciones.