El ministro Rogers Valencia precisó que la venta presencial de boletos a Machu Picchu se mantendrá para quienes no hayan podido adquirir sus entradas de manera digital. Foto: USI
El ministro Rogers Valencia precisó que la venta presencial de boletos a Machu Picchu se mantendrá para quienes no hayan podido adquirir sus entradas de manera digital. Foto: USI
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Fernando Cuadros Concha
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El ministro de Comercio Exterior y Turismo, Rogers Valencia, se mostró en contra de la

Durante su presencia en el Turismo In Summit 2026, Valencia detalló que la solución no parte de esta medida planteada por autoridades regionales.

“No creemos que las autoridades autónomas sean la respuesta a la gestión. Tenemos que institucionalizar y pedirle a cada una de las autoridades que cumplan con su tarea: a la alcaldía, la gobernanza y el Estado”, precisó.

El titular del Mincetur añadió que su cartera se encuentra en esas coordinaciones, en un contexto donde en más de una ocasión se denuncian las

Rogers Valencia, ministro de Comercio Exterior y Turismo, se mostró en contra de la propuesta de comités autónomos para atender la problemática del servicio turístico en Cusco. Foto: USI
Rogers Valencia, ministro de Comercio Exterior y Turismo, se mostró en contra de la propuesta de comités autónomos para atender la problemática del servicio turístico en Cusco. Foto: USI

A la fecha, Valencia reconoció que con la marcha blanca en la plataforma digital de venta de entradas a Machu Picchu

No obstante, aclaró que , siempre que haya disponibilidad con la capacidad de acogida de la maravilla del mundo.

Y, respecto a las denuncias a agencias de viajes que habrían reservado entradas masivamente, Valencia indicó que corresponde al Ministerio de Cultura evaluar el proceso y tomar las medidas que crea necesarias.

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