El Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur) plantea establecer sanciones penales para los casos más graves de servicios turísticos informales o ilegales que pongan en riesgo la vida, salud o integridad de los turistas y ciudadanos, iniciativa que cobra relevancia luego de los hechos registrados en Cusco, uno de los principales destinos turísticos del país.

La propuesta forma parte del pedido de delegación de facultades legislativas presentado al Congreso de la República y contempla incorporar al Código Penal el delito de “Producción de peligro en la prestación de servicio turístico”, para atender situaciones excepcionales que, por su gravedad, trasciendan el ámbito de las infracciones administrativas.

El ministro de Comercio Exterior y Turismo, Rogers Valencia, afirmó que el objetivo es fortalecer la prevención y el efecto disuasivo frente a actividades que operen al margen de las condiciones de habilitación, operación y seguridad exigidas por ley.

“No podemos permitir que una actividad turística informal e incluso ilegal cobre vidas o ponga en peligro a los visitantes ni a ningún peruano, porque todas las vidas cuentan”, aseveró.

Servicios turísticos. (Foto: Difusión)

Cusco: dos casos ponen el foco en la seguridad turística

La propuesta del Mincetur se conoce un día después de que la Gerencia Regional de Comercio Exterior y Turismo (Gercetur) de Cusco informara sobre la intervención de un ciudadano checo que realizaba labores de guía turístico sin contar con la acreditación y documentación exigidas por la normativa peruana, el segundo caso reportado en menos de un mes en dicha región.

El extranjero, de 44 años, fue intervenido el lunes 14 de septiembre cuando ofrecía servicios de guiado en el tramo Intihuatana-Hidroeléctrica, en la ruta amazónica hacia Machu Picchu.

Los fiscalizadores levantaron un acta y se inició un Procedimiento Administrativo Sancionador (PAS) contra la agencia de viajes que lo contrató. El caso también fue derivado a Migraciones y a la Gerencia Regional de Trabajo para las acciones correspondientes.

Este fue el segundo caso detectado en menos de un mes en el mismo sector. Dos semanas antes, Gercetur había intervenido a una ciudadana de nacionalidad ugandesa por ejercer aparentemente de manera ilegal como guía de turismo en esa ruta.

Uso de vehículos tubulares inseguros

La iniciativa del Mincetur contempla además incorporar al Código Penal el delito de “Ensamblado, comercialización y utilización, en el servicio público de transporte turístico, de vehículos tubulares sobre chasis de otro vehículo”.

La finalidad es reforzar el cumplimiento de las condiciones técnicas y de seguridad aplicables a este tipo de unidades y evitar que pasajeros y tripulantes sean expuestos a riesgos derivados del uso de vehículos que no reúnen las condiciones exigidas.

El planteamiento recoge además una preocupación expresada por el sector privado respecto a la necesidad de fortalecer las herramientas del Estado para proteger a los visitantes frente a actividades informales o ilegales.

Propuesta no reemplazaría las sanciones administrativas

El Mincetur precisa que la eventual creación de estos delitos no sustituiría los mecanismos de formalización, orientación, supervisión, fiscalización y sanción administrativa que actualmente existen para controlar la actividad turística.

La respuesta penal estaría reservada para aquellos casos excepcionales en los que la gravedad de la conducta y el riesgo generado trasciendan el ámbito administrativo.

La iniciativa busca establecer una herramienta adicional para la protección de turistas nacionales y extranjeros y, al mismo tiempo, generar condiciones de competencia más equilibradas para los operadores que cumplen las normas de habilitación y seguridad.