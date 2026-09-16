La Reserva Federal elevó la tasa de interés en un cuarto de punto porcentual y proyectó un aumento adicional este año para contener la inflación, una decisión que podría tensar la relación de su presidente, Kevin Warsh, con Donald Trump.

“La medida de política monetaria adoptada hoy respaldará un retorno más oportuno al objetivo de 2% del Comité”, dijeron los responsables de la política monetaria en un comunicado tras la decisión del miércoles, en referencia a la inflación. Fue el primer aumento de tasas del banco central de Estados Unidos desde julio de 2023.

El Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC) votó por unanimidad elevar la tasa de referencia de los fondos federales a un rango de 3.75% a 4%.

Antes de la decisión, los inversionistas asignaban una probabilidad superior a 90% a que la Fed elevara las tasas, según los precios de los futuros sobre fondos federales, y anticipan otro aumento antes de fin de año.

En un nuevo conjunto de proyecciones de tasas publicado el miércoles, la estimación mediana de los miembros de la Fed para las tasas de interés a fines de 2026 aumentó a 4.1% desde 3.8%, lo que señala un respaldo creciente a una serie de aumentos de tasas.

Dieciséis funcionarios proyectaron al menos un aumento adicional este año, frente a seis en junio que anticipaban al menos dos aumentos en total durante 2026. La proyección mediana para 2027 no apuntó a aumentos adicionales de tasas el próximo año. Sin embargo, ocho responsables de la política monetaria favorecieron elevarlas otro cuarto de punto porcentual para fines de 2027 respecto de su nivel actual.

Al igual que en junio, cuando Warsh decidió no presentar sus propias previsiones, solo 18 de los 19 funcionarios entregaron proyecciones de tasas para 2026 y 2027.

Warsh tiene previsto ofrecer una conferencia de prensa a las 14:30 en Washington.

El aumento de tasas se produce después de que la Oficina de Estadísticas Laborales informara la semana pasada que la inflación subyacente aumentó en agosto a un ritmo mayor de lo esperado. Eso se sumó a la creciente preocupación de que las presiones inflacionarias puedan estar extendiéndose más allá del efecto temporal de los aranceles y del impacto de la guerra con Irán sobre los precios de la energía.

Con su decisión de elevar las tasas, los miembros de la Fed también desafiaron a Trump, quien recientemente amenazó con intensificar sus guerras comerciales si la Fed no reduce las tasas de interés. El domingo reiteró su argumento de que los costos de endeudamiento de EE.UU. deberían ser los más bajos del mundo.

Warsh advirtió el mes pasado que la inflación no estaba desacelerándose de manera significativa, lo que abrió la puerta a un endurecimiento de la política monetaria. El informe de inflación del viernes llevó a los inversionistas a considerar un aumento como prácticamente seguro.

En el comunicado posterior a la reunión del miércoles, los banqueros centrales volvieron a calificar la inflación de elevada, aunque también describieron la economía en términos positivos.

“El crecimiento de la productividad es sólido y la inversión de capital es robusta”, dijeron los miembros de la Fed. “La creación de empleo ha seguido el ritmo de la fuerza laboral y la tasa de desempleo ha variado poco”.

Los responsables de la política monetaria reiteraron su compromiso con la estabilidad de precios. Pero incluso con el aumento de tasas, retrasaron un año su expectativa sobre cuándo la inflación volverá a 2%. La proyección mediana ahora prevé que alcance ese nivel en 2029.

El respaldo a tasas más altas se ha ido fortaleciendo lentamente dentro de la Fed durante todo el año. En su reunión de julio, los miembros de la autoridad monetaria mantuvieron las tasas sin cambios, pero tres presidentes de bancos regionales de la Fed —Lorie Logan, de Dallas; Beth Hammack, de Cleveland; y Neel Kashkari, de Minneapolis— discreparon y favorecieron un aumento de tasas.

Las minutas de esa reunión mostraron que muchos funcionarios indicaron que sería necesario endurecer la política monetaria si la inflación no disminuía.