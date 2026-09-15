El joven empresario ruso Umar Kremlev, quien supuestamente financió parcialmente la boda en Bahamas de Donald Trump Jr., hijo del presidente de Estados Unidos, es un empresario próximo al líder ruso, Vladímir Putin, que ha cobrado protagonismo en los últimos años.

Kremlev, cuyo servicio de prensa ha negado haber financiado la boda de Trump Jr, pero sí ha reconocido sus lazos de amistad con el hijo del mandatario estadounidense, nació hace 43 años no lejos de Moscú, según su biografía oficial.

“El Sr. Kremlev y el Sr. Trump Jr. -al que conoció hace un par de años- mantienen una relación de amistad”, señala la nota, que añade que el empresario “nunca ha hablado de política con sus amigos y conocidos estadounidenses”.

El propio empresario, que dirige desde 2020 la Asociación Internacional de Boxeo (IBA), se describe como filántropo y funcionario deportivo.

La IBA opera actualmente de manera independiente después de que el Comité Olímpico Internacional (COI) le retirara el reconocimiento en 2023 por problemas de gobernabilidad.

Kremlev, de origen tayiko, no se encuentra bajo sanciones de Estados Unidos o la Unión Europea, pero sí ha sido sancionado por Ucrania por sus vínculos con las autoridades rusas.

(ARCHIVO) El presidente de la Asociación Internacional de Boxeo (IBA), Umar Kremlev, habla durante una conferencia de prensa conjunta con la Federación de Boxeo de la India (BFI) en Nueva Delhi el 9 de noviembre de 2022. Un empresario ruso con vínculos con el Kremlin pagó las celebraciones posteriores a la boda del hijo mayor del presidente Donald Trump y su nueva esposa, según confirmó la pareja el 14 de septiembre de 2026. Donald Trump Jr. y Bettina Trump afirmaron, en una publicación firmada conjuntamente en la cuenta de Instagram de Bettina, que su "querido amigo" Umar Kremlev "organizó muy generosamente dos noches increíbles" de festejos en las Bahamas el pasado mes de mayo. (Foto de Sajjad HUSSAIN / AFP)

Los medios aseguran que Kremlev comenzó a llevar ese apellido en 2010, ya que antes se apellidaba Lutfullóev.

El portal de investigaciones Proekt asegura que el empresario tiene antecedentes por extorsión y agresión, algo que ha sido categóricamente negado por su entorno.

La prensa escribe que la ascensión de Kremlev comenzó en la década de 2010, cuando estableció lazos con el club de moteros próximo al Kremlin, ‘Lobos Nocturnos’.

Donald Trump Jr. y su esposa Bettina descienden del Air Force One a su llegada al aeropuerto de Shannon, en el oeste de Irlanda, el 12 de septiembre de 2026. Foto: AFP

Cuando Kremlev asumió el control de IBA, la asociación estaba al borde de la quiebra y el nuevo presidente, gracias a sus contactos, consiguió que el gigante gasístico ruso Gazprom se convirtiera en su principal patrocinador.

Según Proekt, las conexiones de Kremlev fueron clave para el éxito de sus proyectos y el empresario se convirtió en una figura importante en el mercado de las apuestas, ya que una compañía asociada con una de sus empresas obtuvo los derechos de la ‘Lotería nacional’.

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El hombre al que se vincula con las autoridades rusas es muy activo en redes sociales y en público. Kremlev se ha convertido en noticia por boxear con osos y avestruces, y regalar vehículos a atletas, entrenadores y familias necesitadas.

Según el portal ProPublica, Kremlev habría pagado cientos de miles de dólares en gastos relacionados con la boda entre Trump Jr. y la modelo Bettina Anderson, celebrado el pasado 24 de mayo, según documentos revisados por ese medio de investigación y entrevistas con tres personas familiarizadas con los hechos.

El empresario ruso costeó el alquiler de una de las islas privadas donde tuvo lugar la recepción y se hospedaron los invitados, así como otros desembolsos importantes, entre ellos un espectáculo de fuegos artificiales, de acuerdo con ProPublica.

El mismo hijo de Trump lo confirma

Donald Trump Jr. y Bettina Trump dijeron en una publicación conjunta en Instagram que su “querido amigo” Umar Kremlev “organizó muy generosamente dos noches increíbles” de festejos en las Bahamas en mayo.

Antes de la publicación, el sitio web de investigación ProPublica informó que Kremlev pagó las cuentas de cientos de miles de dólares por las fiestas.

“Fue un regalo de boda extraordinariamente generoso de un amigo, y algo por lo que seguimos estando increíblemente agradecidos”, decía la publicación de Bettina y Don Jr.

El presidente Donald Trump no asistió a la boda ni a las celebraciones por quedarse en Washington durante las conversaciones sobre la guerra en Irán.

Kremlev dirige la Asociación Internacional de Boxeo (IBA, en inglés), con la que el Comité Olímpico Internacional rompió lazos después de reiteradas advertencias sobre su gobernanza financiera y por preocupaciones éticas.

El presidente ruso, Vladimir Putin, condecoró a Kremlev con la “Orden de la Amistad” en abril de 2026, de acuerdo con un comunicado de la IBA, en la que se ve una foto de ambos.

“Durante la ceremonia, el presidente ruso elogió la resiliencia de la IBA para respaldar atletas pese a las presiones políticas”, dijo la asociación de boxeo en esa ocasión.

“Es desafortunado que algo tan personal y feliz pueda reinterpretarse como algo político o siniestro simplemente por quién es alguien o de dónde viene”, indicó la publicación de los Trump, que incluyó 20 fotos de la pareja recién casada y de los otros hijos del presidente: Eric, Ivanka y Tiffany.

ProPublica publicó una foto grupal de la boda en la que dijo que se veía la parte superior de la cabeza de Kremlev.

Elaborado con información de EFE y AFP