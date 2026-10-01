“La IA es un commodity. Lo que no puedes hacer (como empresa) es no tenerla. El humano es el nuevo lujo”, aseveró Gabriel Mysler, de Innovation@Reach. (Composición: Gemini)
“La IA es un commodity. Lo que no puedes hacer (como empresa) es no tenerla. El humano es el nuevo lujo”, aseveró Gabriel Mysler, de Innovation@Reach. (Composición: Gemini)
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Guillermo Westreicher Herrera
mailGuillermo Westreicher Herrera

La inteligencia artificial (IA) representa un reto para todos los sectores económicos, incluido el mercado asegurador, ¿qué buscan los usuarios?

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