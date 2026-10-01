Gabriel Mysler, CEO de Innovation@Reach, se refirió a los agentes de inteligencia artificial, que cada vez toman más relevancia al ofrecer como uno de sus principales atributos la velocidad.

“Si los agentes de IA pueden procesar información, datos no estructurados, de forma mucho más rápida, empiezan a moverle el piso a los brokers, al asesor, cuyo desafío era gestionar la incertidumbre”, aseveró en el marco del Encuentro Asegurador Internacional 2027, organizado por Apecose en Ica.

Velocidad

Además, mencionó que los seguros embebidos, que se ofrecen al momento de vender otro producto (por ejemplo, un seguro de viaje al momento de comprar un pasaje en avión) “van a estar presentes en todos lados” (con base en un estudio de Bank of America), y enfatizó que, en particular, la generación Z muestra como tendencia no querer interactuar con asesores humanos.

“La IA es un commodity. Lo que no puedes hacer (como empresa) es no tenerla. El humano es el nuevo lujo”, expresó.

En tal sentido, recomendó a las empresas aseguradoras y corredoras de seguros: “Que sea fácil trabajar con ustedes. Inviertan en que trabajar con ustedes sea fácil”.

“El cliente quiere la complejidad del análisis con la velocidad de una app”, agregó.

Tecnología. Agentes de IA pueden procesar información y datos no estructurados más rápidamente. (Foto: Getty Images/iStockphoto)





Costo

Sin embargo, Mysler señaló que el canal directo de venta online presenta un problema relevante, es “muy caro”, mientras que el canal tradicional se mantiene como más barato.

“Es carísimo conseguir un cliente en un canal digital, cada vez más caro. Por supuesto, lo ven acá (en Perú) y lo ven en todo el mundo; el canal digital y la banca (seguros) te regalan meses (de servicio), a eso se llama costo de adquisición”, sostuvo.

Ventas

El ejecutivo también explicó cuatro formas con que las aseguradoras y corredoras de seguros pueden aumentar sus ventas: conseguir nuevos clientes, vender más a los que ya son clientes, (ventas cruzadas), no perder clientes, y recuperar a los que han perdido.

Para el ejecutivo, el último punto es el más importante porque le da información a la empresa sobre qué puede hacer para evitar que sus clientes se vayan.

En cuanto a los fenómenos climatológicos como El Niño, indicó que existe, en general, mucho “infraseguro”. “Hay mucha gente que cree estar asegurada y no lo está, a ellos hay que (como aseguradoras y corredoras de seguros) desafiarlos”, explicó.

Cuatro cajas

Durante su ponencia en el referido evento, Jairo Zambrano, presidente ejecutivo de Reaseguradora Santo Domingo y CEO de Meraki Group Consulting, hizo referencia al modelo de las cuatro cajas para estimar la expectativa de pérdida del cliente asegurado.

Esos cuatro componentes son: amenaza (dónde, cuándo, magnitud e intensidad estimada), vulnerabilidad (cómo se expondrán los bienes asegurados en caso de un desastre), distribución de valores (cómo se encuentran extendidas las propiedades aseguradas) y las condiciones del seguro.

En cuanto a los fenómenos climatológicos, Gabriel Mysler, CEO de Innovation@Reach, indicó que existe, en general, mucho “infraseguro”. (Foto: GEC)

Innovación

Gabriel Mysler, de Innovation@Reach, mencionó que las empresas, incluidas las aseguradoras y corredoras de seguros, deben estar abiertas a la innovación y afirmó que muchas veces los “novatos” pueden ver cosas que las profesionales con más experiencia, no. “¿Saben cuáles son las cinco palabras más peligrosas en un negocio: aquí siempre lo hicimos así”, advirtió.