Un reciente informe de EY revela que se revela que en nuestro país solo el 10% de empresas tiene políticas corporativas para el uso de IA y la supervisión de la misma.

La consultora realizó un sondeo entre directorios y altas gerencias de 250 firmas locales, desde medianas empresas hasta las más grandes, detalló Pablo Salvador, consulting leader de EY Perú.

“Al final, la IA es una herramienta, no un fin en sí mismo. Pero vemos que sucede al revés. (La lógica de la empresa responde a): oye, tengo la IA, ¿dónde la uso?“, refirió el ejecutivo, quien estimó que ese 10% podría haber subido.

Sin embargo, advirtió que las empresas no pueden dar vía libre a sus trabajadores para el uso de IA sin establecer un buen gobierno corporativo.

Inteligencia Artificial

Capacitados

Según el estudio de EY a nivel internacional, solo una quinta parte de los CFO (directores de finanzas) dicen sentirse capacitados a nivel avanzado respecto de la IA, y un 50% opina que les falta habilidades, recursos o capacidad en esa materia. Según Salvador, esos porcentajes serían muy similares en Perú.

El especialista refirió que en un estudio a nivel local (entre directores y gerentes) se encontró que el 53% identificó que las barreras para implementar la IA en la firma están relacionadas al know-how (saber hacer), falta de casos de uso e insuficiencia de recursos.

“A veces la tecnología va más rápido que el desarrollo de capacidades, de nuestra capacidad como compañías de modificar procesos, de capacitar a la gente, de generar confianza”, expuso el experto.

Avances lentos

Ligado a lo anterior, un 12% de CFO dice que los procesos de transformación financiera no han mostrado los resultados “por encima de lo que se preveía” y un 40% asegura que existen avances lentos o incipientes, según EY.

Sobre la “transformación financiera”, Salvador explicó que no solo engloba a la IA, sino también otras tecnologías, automatización y rediseño de procesos, calidad de datos, implementación de nuevas formas de trabajar, nuevos perfiles a incluir en los equipos financieros, entre otros.

“Ese 12% cree que no se han superado las expectativas. Pienso que eso sucede porque transformar personas y métodos de trabajo es mucho más complejo que implementar directamente más tecnología”, sostuvo. Precisó que ese porcentaje corresponde a un estudio mundial, aunque puede extrapolarse al Perú.

Apoyo de la IA

Según el ejecutivo de EY, en lo que más ayuda la IA a las empresas, y en particular a la labor de los CFO, es en la “hiperautomatización de procesos transaccionales”.

Por ejemplo, puede emplearse la IA para la contratación de un proveedor, desde la etapa de búsqueda hasta la negociación; “de punta a punta” el proceso puede hacerlo un agente de IA, indicó.

Antes, el equipo de compras hacía una licitación, invitaba a un grupo, quizás de 10 potenciales proveedores, elegía a los tres mejores y se quedaban con uno. Pero ahora la compañía posee la capacidad (apoyada por la IA) de negociar con 10 empresas al mismo tiempo. Incluso, si antes no lo hacía, ahora puede convocar postores internacionales, refirió Salvador.

Además, se puede emplear la IA para conciliación de pagos, emisión de facturas o recepción o generación de órdenes de compra, acotó.

La IA puede ayudar a la empresa en varios procesos. Composición: Gestión

Rol de área de Finanzas

La transformación financiera empieza con el cambio del rol del departamento de finanzas, según Pablo Salvador, de EY Perú. Tradicionalmente, se exigía que cuide las “espaldas” de la compañía, aunque ahora también se espera que se convierta en un área generadora de valor, afirmó.

Pero lo anterior no se condice con una realidad que también constata EY: todavía muchas organizaciones presentan estructuras en las que las decisiones que implican creación de valor se concentran en la gerencia general, la gerencia comercial y la gerencia de operaciones, es decir, no en finanzas.