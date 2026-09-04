EY realizó un estudio sobre rol de los gerentes de finanzas y sus nuevos desafíos. (Foto: iStock)
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Guillermo Westreicher Herrera
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Las áreas de finanzas de todas las compañías enfrentan hoy un importante desafío para adaptarse, pues la Inteligencia Artificial (IA) no detiene su avance, ¿qué se observa en Perú?

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