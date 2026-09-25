La organizadora deberá comunicar el procedimiento y los plazos aplicables en caso se habilite la devolución del dinero por las entradas adquiridas. Foto: Hugo Pérez /@photo.gec
La organizadora deberá comunicar el procedimiento y los plazos aplicables en caso se habilite la devolución del dinero por las entradas adquiridas. Foto: Hugo Pérez /@photo.gec
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Redacción Gestión
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El segundo concierto de Robbie Williams, programado para este miércoles 24 de setiembre en San Miguel, fue clausurado, dejando a todos los que adquirieron una entradas a la espera de conocer qué ocurrirá con sus boletos.

Ante la suspensión, el Indecopi informó que monitorea las medidas que adopte ONE ENTERTAINMENT S.A.C., organizadora del evento, respecto de los consumidores afectados.

La empresa deberá informar de manera clara y oportuna si la presentación será reprogramada o si corresponde la devolución del dinero de las entradas.

¿Qué pasará con las entradas?

La compañía a cargo de la organización del evento deberá informar de manera clara y oportuna qué alternativas tendrán los compradores. Entre ellas se contempla la posibilidad de reprogramar el concierto para una nueva fecha o, de corresponder, solicitar la devolución del importe pagado por las entradas.

En caso se habilite la devolución, la empresa deberá comunicar el procedimiento que deberán seguir los consumidores y cumplir con los plazos correspondientes.

Por ello, quienes adquirieron entradas para la presentación suspendida deberán estar atentos a los canales oficiales de la organizadora para conocer si el espectáculo será reprogramado y las condiciones aplicables en cada caso.

¿Por qué fue clausurado?

Esta tarde, la Municipalidad Distrital de San Miguel decidió clausurar el recinto debido a una serie de problemas registrados en el primer show, que expondrían la seguridad de todos los asistentes.

A través de un comunicado, la entidad expresó su rechazo a las deficiencias advertidas durante el primer concierto que el cantante británico ofreció el miércoles 23 de setiembre como parte de su Britpop Tour.

Comunicado de la Municipalidad de San Miguel.
Comunicado de la Municipalidad de San Miguel.

Según el municipio, los problemas estuvieron relacionados principalmente con las vías de evacuación, el desorden registrado en las salidas y el cierre no autorizado de accesos peatonales después de la culminación del evento.

También se indicó que estas situaciones evidenciaron una falta de previsión y deficiencias en la organización y seguridad del concierto a cargo de la empresa promotora.

Por el momento, la empresa organizadora del concierto no se ha pronunciado al respecto.

El segundo show del cantante fue suspendido y ahora la empresa deberá definir qué ocurrirá con las entradas que ya fueron adquiridas por el público. Foto: Hugo Pérez /@photo.gec
El segundo show del cantante fue suspendido y ahora la empresa deberá definir qué ocurrirá con las entradas que ya fueron adquiridas por el público. Foto: Hugo Pérez /@photo.gec

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