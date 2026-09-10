El Indecopi informó a los consumidores que a través de la plataforma internacional econsumer.gov pueden reportar fraudes y prácticas engañosas a fin de que se puedan adoptar medidas de protección ante estas situaciones.

Esta página también tiene información sobre las medidas que pueden adoptar para protegerse frente a estas amenazas.

Cada reporte subido a este espacio online ayudará a las autoridades de protección al consumidor de diversos países —entre ellas el Indecopi— para que se identifiquen tendencias y patrones de fraude, así como otras prácticas que perjudiquen a los consumidores.

Así, un reporte puede contribuir a detectar situaciones que no serían evidentes a partir de un solo caso y también facilitará el intercambio de información y la cooperación entre autoridades para prevenir futuros daños y combatir las prácticas engañosas y fraudulentas a nivel internacional.

A la fecha, la web econsumer.gov tiene el respaldo de más de 65 organismos de protección al consumidor. Cuenta con nueve idiomas, incluido el español, para una fácil navegación.

El Indecopi precisó que econsumer.gov es parte de la Red Internacional de Protección al Consumidor y Aplicación de la Ley (ICPEN), liderada este año por la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) de Colombia.

Vale acotar que un reciente estudio de Experian revela que el fraude digital amenaza a 3 de cada 4 consumidores solo en Lima.