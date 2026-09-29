El golpe se ha visto sobre todo en laptops, aunque también alcanza a smartphones y tablets. (Foto: Difusión)
El golpe se ha visto sobre todo en laptops, aunque también alcanza a smartphones y tablets. (Foto: Difusión)
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Edgar Velito
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La carrera por la inteligencia artificial ya se siente en el retail peruano de tecnología. Las grandes tecnológicas que desarrollan modelos de IA compran memorias y semiconductores para sus centros de datos prácticamente con “cheque en blanco”, y los fabricantes priorizan esos pedidos frente a los de la electrónica de consumo. Esa competencia encareció los componentes de laptops, smartphones y tablets, y los comercios empiezan a trasladar el costo conforme se agotan los inventarios comprados a precios anteriores. Sin embargo, el efecto no es parejo entre categorías ni entre marcas.

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