Para el 2026, el gremio proyecta que el sector crecerá entre 14% y 15%. (Foto: CCL)
Para el 2026, el gremio proyecta que el sector crecerá entre 14% y 15%. (Foto: CCL)
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Edgar Velito
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El mercado de electrodomésticos en Perú llega al segundo semestre con comportamientos dispares. Refrigeración y ventilación avanzan con fuerza, mientras lavado se mantiene prácticamente sin cambios. A nivel general, el Gremio de Comerciantes de Artefactos Electrodomésticos de la Cámara de Comercio de Lima (CCL), proyecta un crecimiento de entre 14% y 15% para el sector este año.

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