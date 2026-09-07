Entre enero y julio del 2026, la categoría de refrigeración —que incluye refrigeradoras, congeladoras y visicoolers— acumuló un crecimiento de entre 28% y 30% frente a similar periodo del año pasado. Y el impulso no se detendría allí: para lo que resta del 2026 (agosto-diciembre), el gremio proyecta que la categoría sume alrededor de 20 puntos porcentuales (pp) adicionales y avance cerca de 50% en comparación con el mismo tramo del 2025.

“Refrigeración venía caminando muy bien. Si lo ves año contra año, debería estar terminando 38% arriba o pegado a eso”, señaló Jorge Hiraoka, presidente del Gremio de Comerciantes de Artefactos Electrodomésticos de la CCL.

Jorge Hiraoka, presidente del Gremio de Comerciantes de Artefactos Electrodomésticos de la CCL.

El Niño altera el mercado: refrigeración sube y lavado se estanca

El comportamiento contrasta con el de una temporada normal. Hiraoka recordó que la venta de refrigeradoras y ventiladores suele concentrarse hacia fines de año, con la cercanía del verano. “Pero este año es atípico debido al clima. Es una categoría que está ganando terreno y eso es producto del clima”, indicó.

El reverso de ese mismo efecto se observa en lavado. La categoría arrancó golpeada, sobre todo entre junio y agosto, ante la ausencia del frío característico de la temporada, aunque las lluvias ayudaron a reactivarla parcialmente. Bajo esa lectura, el gremio estima que lavado cerrará el 2026 en un crecimiento plano frente al 2025, sin caída pero también sin un gran año. Lavasecas y secadoras, en tanto, vienen mostrando un desempeño regular.

A ese impulso se sumaron factores de liquidez. Hiraoka reconoció que la gratificación por Fiestas Patrias y la liberación de fondos de AFP dinamizaron el gasto, en un tramo del año en el que además se concentran campañas comerciales de alta intensidad, como los cyber y las promociones de julio.

Un verano “muy cálido” enciende la venta de aires y ventiladores

La ventilación es otra de las categorías que viene ganando terreno. Según el gremio, su crecimiento se aceleraría desde setiembre y cerraría el año 55% por encima del 2025, aunque la base de comparación también recoge un invierno más marcado durante el año pasado.

Hacia adelante, el mayor calor previsto seguiría impulsando la demanda. “Por todos los reportes del Senamhi y de la Marina de Guerra, el verano va a ser muy cálido. A partir de noviembre vamos a sentir un calor mayor, y eso impulsa categorías como ventilación y aires acondicionados”, explicó Hiraoka.

Dentro de esta categoría, el ejecutivo identificó a los aires acondicionados portátiles como uno de los segmentos con mayor crecimiento proyectado, debido a la facilidad de instalación frente a los equipos convencionales. “El portátil es la solución más práctica. Con las nuevas tecnologías son aires que consumen menos energía, la instalación es manual, ya viene preparado, y además el sonido bajó mucho respecto de los primeros modelos. Lo que la mayoría de clientes busca es practicidad a un buen precio”, detalló.

El sector electro cada vez más chino

En paralelo, el ingreso de fabricantes asiáticos sigue redibujando el tablero. Hiraoka mencionó a jugadores como TCL, Hisense y Midea —esta última tras una reorganización de su operación local—, además de marcas como Dreame, que llegó al país con aspiradoras robots y que también participa en líneas ligadas a ventilación y purificación de aire.

“Las marcas chinas han llegado con fuerza y no son pequeñas: son marcas internacionales que están en todo el mundo”, puntualizó el representante gremial.

Al cierre de esta nota, el gremio no manejaba información sobre nuevas marcas asiáticas gestionando su ingreso al mercado peruano, aunque Hiraoka no descartó ese escenario. “Este mercado es bien dinámico. Están casi todos los jugadores más importantes que hay en el mundo, entonces es un mercado en el que a las marcas les interesa estar. No me sorprendería para nada”, afirmó.

Sobre el impacto de esa mayor competencia en la industria local —consultado a propósito del cierre de planta anunciado este año por Record—, el ejecutivo prefirió separar el análisis entre marcas y retailers, y recordó que el sector opera bajo alta presión competitiva. “Es un mercado demasiado competitivo. En el caso puntual, ellos ya importaban electrodomésticos y ahora también menaje. Es una decisión empresarial”, comentó.

El sector electro crecería 15% y prevé un 2027 “alentador”

El mercado de electrodomésticos cerraría el 2026 con un crecimiento de entre 14% y 15%, según el gremio, que destaca el buen desempeño del primer cuatrimestre pese a la posterior desaceleración asociada a la incertidumbre política y al impacto del FEN sobre sectores como pesca y agro. El año pasado, el mercado movió alrededor de S/8,500 millones, incluyendo celulares vendidos a través del canal retail.

Entre las categorías que impulsan el resultado figuran línea blanca, tecnología —con celulares a la cabeza— y pequeños electrodomésticos. En el primer semestre, además, los televisores tuvieron un desempeño destacado: entre enero y julio, sus ventas crecieron cerca de 20% por el Mundial de fútbol, con los equipos de 50 a 70 pulgadas concentrando casi el 40% de las ventas.

El tramo decisivo, sin embargo, llegará en los últimos meses. Agosto, setiembre y octubre suelen ser los de menor consumo, por lo que el gremio pone el foco en noviembre y diciembre, cuando coinciden el cyber de la Cámara, CyberWow, Black Friday, la gratificación y la campaña navideña. “El cierre del año no hay que verlo solo en diciembre, sino en noviembre”, enfatizó Hiraoka.

Para el 2027, todavía no hay una proyección cerrada, aunque el gremio mantiene una mirada positiva. Hiraoka anticipó que el mayor impacto del FEN se sentiría hacia febrero, por las lluvias y sus efectos sobre el consumo, con mayor intensidad en el norte del país. Pese a ello, considera que el próximo año será “alentador”, especialmente durante el segundo semestre.