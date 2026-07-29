El calor extremo de este verano en Estados Unidos no solo agota a las familias, también amenaza con elevar el recibo de luz cada vez que enciendes el aire acondicionado, los ventiladores o cualquier otro aparato para refrescar la casa. En muchos hogares de clase media y baja, bastan unas pocas semanas de temperaturas muy altas para que la factura de electricidad rompa el presupuesto y obligue a recortar en comida, transporte u otros gastos básicos. Si te preocupa cuánto vas a pagar por mantener tu hogar fresco, en esta nota te explicamos cómo evitar pagar de más y qué puedes hacer para ahorrar en energía.

En muchos hogares, bastan unas semanas de altas temperaturas para que la electricidad obligue a recortar en comida, transporte u otros gastos esenciales (Foto: Imagen creada por Gestión MIX usando Gemini)

¿DE QUÉ FORMA EVITAR PAGAR DE MÁS Y AHORRAR EN ELECTRICIDAD?

Para no pagar de más durante las olas de calor en Estados Unidos y evitar que tu recibo de luz se dispare, necesitas combinar un buen uso del aire acondicionado con pequeños cambios en hábitos y horarios de consumo.

Andrés Alvis, especialista en aire acondicionado, recomendó revisar los filtros de este electrodoméstico. “Mucha gente no lo cambia por un tiempo prudente y como consecuencia la capacidad de enfriamiento dentro de su casa no va a ser la más adecuada”, dijo a Telemundo Houston. Asimismo, señaló que cuando no se limpian las líneas de drenaje, estas tienden a taparse y pueden llenar de agua la bandeja ubicada en la unidad del ático, lo que termina causando daños en el techo de un hogar.

Según el Departamento de Gestión de Emergencias de Nueva York, los aires acondicionados y los sistemas de climatización son de los principales responsables del alto consumo de energía en la red eléctrica. Por eso, especialistas en sostenibilidad —incluida la Oficina de Sostenibilidad de la Universidad de Nueva York y varias compañías de servicios públicos— recomiendan mantener el termostato de hogares y negocios en 78 grados o más, sobre todo en horas pico, ya que a esa temperatura se puede ahorrar alrededor de un 12% en costos de refrigeración, publica abcNews.

A continuación, otras recomendaciones para ahorrar en electricidad durante este verano:

Sellar la puerta y ventanas para que el aire frío no se escape, y programar la temperatura de acuerdo con tus necesidades . “Cuando no hay nadie en casa, la temperatura esté un poco más alta y quizá ya a la hora que tú regreses en la tarde, puedas programarla como a ti te agrada” , añadió Alvis.

, añadió Alvis. Usar ventiladores de techo o de piso junto al aire acondicionado para hacer que la habitación se sienta hasta 4 grados más fresca y te permiten subir un poco el termostato sin perder comodidad. Apágalos cuando salgas del cuarto, porque enfrían personas, no espacios.

Mantén persianas y cortinas cerradas en las horas de más sol, ya que la luz directa calienta paredes y muebles, y obliga al aire a trabajar más tiempo.

Evita usar hornos, estufas y secadoras en los momentos de máximo calor, pues generan una temperatura extra dentro de la casa y obligan a enfriar más.

Si tu compañía tiene tarifas por horario (Time-of-Use), procura usar lavadora, secadora y lavavajillas fuera de las horas pico, normalmente entre 3:00 p.m. y 9:00 p.m. en días calurosos.

Desconecta cargadores, televisores, consolas y aparatos que no estés usando: muchos siguen consumiendo energía aunque parezcan apagados. También cambia focos viejos por bombillas LED, que gastan mucha menos electricidad y emiten menos calor dentro de la casa.