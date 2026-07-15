El fuerte calor que golpea a varios estados de Estados Unidos está obligando a millones de hogares a encender más tiempo el aire acondicionado para mantener la casa fresca. Eso ayuda con las altas temperaturas, pero genera otro problema: los recibos de luz y gas se disparan. Con la inflación, muchos ya no pueden asumir esos costos y se ven forzados a pasar el verano en condiciones sofocantes. La buena noticia es que existe un apoyo disponible: algunas personas podrían recibir hasta US$1,350 para cubrir parte de sus facturas de servicios. En esta nota te explicamos cómo acceder a esa ayuda económica.

Alerta por calor excesivo en 24 estados de EE.UU.: qué temperaturas se esperan y cómo reconocer un golpe de calor (Foto: Magnific)

HAY UNA SOLUCIÓN PARA ENFRENTAR LOS GASTOS DEL CALOR EXTREMO EN ESTADOS UNIDOS

El apoyo económico de hasta US$1,350 para pagar facturas de electricidad o gas se otorgará a través del Programa de Asistencia de Energía para Hogares de Bajos Ingresos (LIHEAP, por sus siglas en inglés), que busca mantener a las familias seguras y saludables mediante ayudas específicas para cubrir los costos de energía.

Este programa proporciona asistencia financiada por el gobierno federal para administrar gastos relacionados con las facturas de energía del hogar, situaciones de crisis energética, el aislamiento térmico y pequeñas reparaciones domésticas vinculadas al uso de energía. “LIHEAP puede ayudarle a mantenerse abrigado en invierno y fresco en verano mediante programas que reducen el riesgo de problemas de salud y seguridad derivados de prácticas de calefacción y refrigeración inseguras”, se lee en su sitio web.

¿EL MONTO ES EL MISMO PARA TODOS LOS ESTADOS?

No. No hay un solo monto fijo para todo Estados Unidos: la ayuda de LIHEAP cambia según el estado, el tamaño del hogar, los ingresos y el tipo de energía. Así tenemos:

ESTADO MONTO Florida entre US$400 y US$1,350 California hasta US$932 Arizona entre US$160 y US$640 Alabama entre US$320 y US$520

REQUISITOS PARA SOLICITAR AYUDA ECONÓMICA PARA PAGAR FACTURAS DE ELECTRICIDAD O GAS

Los requisitos para acceder al programa LIHEAP varían según el estado y se basan en el tamaño del hogar, los ingresos y otros beneficios recibidos. Asimismo, se da prioridad a adultos mayores, personas con discapacidad, familias con niños pequeños y hogares con aviso de suspensión del servicio.

Así puedes saber si eres elegible

Ingresa al sitio web de LIHEAP o haz clic aquí y responde a las preguntas para saber si puedes recibir una ayuda para pagar tus facturas de energía.

Algunas de las interrogantes que debes contestar son:

¿En qué estado o territorio vive?

¿Es usted miembro de una tribu AIAN?

¿Cuántas personas viven en su casa (incluyéndote a ti mismo)?

¿Cuánto es el ingreso mensual de su hogar (en dólares) antes de impuestos?

El uso intensivo del aire acondicionado está dejando facturas impagables, pero no todo está perdido (Foto: Magnific)

¿DE QUÉ FORMA SOLICITAR APOYO ECONÓMICO DE LIHEAP?

Para solicitar el apoyo de hasta US$1,350 para pagar luz o gas este verano debes aplicar al programa LIHEAP en tu estado, pasando primero por una verificación de elegibilidad y luego presentando una solicitud con tus documentos de ingresos y facturas de energía. Los pasos que debes seguir son:

1. Verifica si calificas

LIHEAP está dirigido a hogares de bajos ingresos y, en la mayoría de los estados, el límite es alrededor del 150% del nivel federal de pobreza (por ejemplo: hasta US$22,590 al año para 1 persona; US$46,800 para 4).

Lo mejor es usar la herramienta oficial de elegibilidad del LIHEAP Clearinghouse para tener una primera confirmación (Clic aquí).

2. Ubica la oficina de LIHEAP de tu estado

Cada estado administra LIHEAP a través de una agencia propia (departamento de servicios sociales, energía, comunidad, etc.).

Entra al buscador oficial del LIHEAP Clearinghouse o a la página de USA.gov sobre ayuda para pagar luz y gas para encontrar el contacto de tu estado usando tu código postal.

3. Reúne los documentos necesarios

Normalmente te pedirán: copias recientes de tus facturas de servicios públicos (electricidad, gas, combustible), comprobantes de ingreso bruto de todos en el hogar (talones de pago, cartas de Seguro Social, desempleo, pensiones, etc.) y prueba de dirección actual (contrato de alquiler, escritura, recibo de impuestos o servicios).

También número total de personas que viven en el hogar y documentos básicos (certificados de nacimiento, registros escolares), así como números de Seguro Social de las personas elegibles.

4. Presenta la solicitud

El proceso varía según el estado, pero los pasos generales son:

Completar el formulario de LIHEAP del estado (en línea, en persona o por correo, según la opción disponible).

Adjuntar o subir los documentos de ingresos, identidad, dirección y la factura de energía más reciente.

Si estás en situación de crisis energética (aviso de corte, ya te cortaron el servicio, temperaturas extremas), notifícalo: muchos estados tienen prioridad para estos casos.

5. Espera la respuesta y recibe la ayuda

Los tiempos de evaluación suelen ir de 30 a 60 días; los casos de emergencia pueden resolverse más rápido.

La ayuda se paga casi siempre directamente a la compañía de energía, como crédito en tu cuenta de luz o gas; tú verás el descuento reflejado en la factura.

ASÍ PUEDES BUSCAR ASISTENCIA ENERGÉTICA DE ACUERDO AL ESTADO DONDE VIVES

El programa de Asistencia Energética para Hogares de Bajos Ingresos (LIHEAP) es financiado por el Gobierno de los Estados Unidos, pero se administra a nivel estatal, regional o local. La mejor manera de saber si tú o un ser querido califica para recibir asistencia energética es comunicarte con los administradores estatales o locales del LIHEAP.

Busca tu estado o territorio haciendo clic aquí para encontrar sus contactos. El botón “Buscar por condado” te dirigirá al Centro de Información del programa, que mantiene un directorio de sus oficinas locales.

Encuentra ayuda con LIHEAP

Por teléfono

Línea directa de asistencia energética: llama gratis las 24 horas del día, los 7 días de la semana al 1 - 866 - 674 - 6327. Sus representantes están disponibles de lunes a viernes de 10:00 a 18:00 (hora del este).

Correo electrónico

Línea directa de asistencia energética: envía un mensaje al correo electrónico energyassistance@ncat.org e incluya su ciudad, condado y estado.