Poco antes de las celebraciones por el 250 aniversario de la independencia de Estados Unidos, el país estará en alerta por un clima sofocante que se sentirá en gran parte de su territorio. La temperatura en zonas como Nueva York y Washington alcanzará niveles históricos no vistos en más de una década. Esta situación ha llevado a que más de 200 millones de personas estén bajo alerta por calor extremo durante varios días consecutivos, con termómetros que llegarán a los 100 °F, pero con una humedad que hará que la sensación térmica se acerque a los 110 °F. Todo esto se debe a un fenómeno conocido como domo de calor. ¿Qué es y cuáles son sus riesgos? A continuación te lo contamos.

El sistema de alta presión conocido como domo de calor atrapará el aire caliente sobre gran parte de EE.UU. (Foto: Pixabay / geralt)

LO QUE DEBES SABER SOBRE EL DOMO DE CALOR

Un domo de calor es una zona de alta presión atmosférica que se “estanca” sobre una región y actúa como una tapa, atrapando el aire caliente cerca de la superficie durante varios días o semanas y disparando las temperaturas muy por encima de lo normal. Este sistema de alta presión impide la circulación habitual del aire, bloquea la formación de nubes y deja cielos despejados, lo que permite que el sol caliente aún más el suelo y el aire.

Es decir, se trata de un fenómeno meteorológico extremo producido por una gran área de alta presión que se coloca sobre una región y permanece casi inmóvil. Esa “cúpula” o “domo” comprime el aire, lo calienta y evita que el calor se disipe, generando olas de calor prolongadas con temperaturas hasta 46–62 °F por encima del promedio en algunos casos.

“Esta ‘cúpula’ actúa como una tapa, impidiendo que el calor se escape y bloqueando la formación de nubes, lo que provoca temperaturas persistentemente altas y un alivio mínimo del calor”, explicó el meteorólogo de AccuWeather Brandon Buckingham.

¿QUÉ CAUSA UN DOMO DE CALOR?

Un domo de calor puede ser provocado por alteraciones en los patrones atmosféricos de gran escala. Cuando estos cambios modifican el trazado de la corriente en chorro —esa corriente de vientos muy fuertes y rápidos que cruza el continente de oeste a este en forma ondulada—, determinadas regiones pueden quedar expuestas a condiciones extremas y persistentes, como olas de calor, inundaciones, episodios de frío intenso, tormentas severas o sequías prolongadas, publica National Geopraphic.

Si las ondulaciones de la corriente en chorro hacia el norte y hacia el sur se vuelven demasiado amplias, el flujo se debilita o prácticamente se detiene, lo que favorece que un sistema de alta presión permanezca estacionario y dé lugar a la parte superior del domo de calor. A su vez, ciertos patrones climáticos oceánicos, como el fenómeno de La Niña, pueden preparar el escenario para este tipo de episodios cuando las temperaturas de la superficie del mar, más cálidas de lo normal en algunas zonas, alteran la circulación atmosférica.

El sistema de alta presión actúa como una tapa: impide que el aire caliente ascienda, dificulta la formación de nubes y genera un tiempo estable, muy soleado y seco durante varios días. A medida que la radiación solar incide sin obstáculos sobre la superficie, el calor se va acumulando y se intensifica dentro del domo.

Más de 200 millones de personas en EE.UU. estarán expuestas a temperaturas extremas esta semana por un “domo de calor” que golpeará desde el Medio Oeste hasta el sur (Foto: Pixabay / geralt)

LOS RIESGOS PARA LA SALUD DEL DOMO DE CALOR

Aumentan de forma importante los golpes de calor, la deshidratación, el agotamiento por calor y la insolación, que pueden ser mortales, sobre todo en adultos mayores, niños, personas con enfermedades crónicas y quienes trabajan al aire libre.

Las noches se mantienen muy cálidas (“noches tropicales”), el cuerpo no se recupera del calor diurno y sube el riesgo de descompensaciones y mortalidad asociada al calor extremo.

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