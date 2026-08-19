En la quinta y última temporada de “Outer Banks”, los Pogues buscan venganza y redención. Mientras lidian con las amenazas de Groff e intentan recuperar la Corona Azul, Pope (Jonathan Daviss) sufre de estrés postraumático por haber disparado a Lightner (Rigo Sanchez) para salvar a Cleo (Carlacia Grant) y Sarah (Madelyn Cline) está embarazada y huyendo. ¿Cuándo se estrenarán los nuevos episodios de la serie de Netflix? ¿Quiénes conforman el reparto?

Los Pogues, liderados por John B (Chase Stokes), deciden evitar que Groff venda el valioso objeto en Portugal. Cuando sobornan a un contrabandista para que los lleve a Lisboa, descubre que se trata de un delincuente que colabora con Finch (Jason Alan Carvell) para secuestrar a Kiara (Madison Bailey).

“[Los Pogues] podrían terminar obteniendo un tesoro como parte de su venganza, pero todo se trata de vengar a JJ, intentar encontrar algo de consuelo o paz y superar el dolor que todos sienten”, dijo el coproductor ejecutivo Jonas Pate a Tudum. “A partir de aquí, es algo muy personal”.

¿QUIÉN ES QUIÉN EN LA TEMPORADA 5 DE “OUTER BANKS”?

1. Chase Stokes como John B. Routledge

Chase Stokes, que apareció en “Stranger Things”, “Daytime Divas“, “The Beach House”, “The First” y “Tell Me Your Secrets”, vuelve a interpretar a John B. Routledge en la quinta y última temporada de “Outer Banks”. En los nuevos episodios, debe liderar el contraataque contra Chandler Groff y trabajar en su relación con Sarah, que dará un importante giro.

Chase Stokes vuelve a interpretar a John B. Routledge en la última temporada de la serie de aventuras y drama juvenil "Outer Banks" (Foto: Netflix)

2. Madelyn Cline como Sarah Cameron

Madelyn Cline, que fue parte de películas como “Boy Erased”, “This Is the Night”, “What Breaks the Ice”, “Glass Onion: A Knives Out Mystery” y “I Know What You Did Last Summer”, retoma el papel de Sarah Cameron, quien debe escapar y cuidar de su embarazo.

Madelyn Cline retoma el papel de Sarah Cameron en la quinta temporada de la serie "Outer Banks", donde está embarazada (Foto: Netflix)

3. Madison Bailey como Kiara Carrera

Madison Bailey, que ha aparecido en series como “Constantine” y “Mr. Mercedes” y en el largometraje “Impractical Jokers”, da vida a Kiara Carrera, quien ha perdido a la persona más importante de su vida, así que, está dispuesta a cualquier riesgo para hacer justicia. ¿Arriesgará al grupo?

Jonathan Daviss da vida a Pope Heyward y Madison Bailey da vida a Kiara Carrera en la quinta y última temporada de "Outer Banks" (Foto: Netflix)

4. Jonathan Daviss como Pope Heyward

Jonathan Daviss, que apareció en “Deliverance Creek”, “All the Marbles”, “Edge of the World”, “Age of Summer” y “Shattered Memories”, vuelve a interpretar a Pope Heyward, que en la quinta temporada de “Outer Banks”, lidia con las secuelas psicológicas tras haber matado a Lightner. Mientras se enfrenta a la culpa, utiliza su ingenio científico para la misión final.

Drew Starkey como Rafe Cameron, Jonathan Daviss como Pope Heyward, Carlacia Grant como Cleo, Chase Stokes como John B. Routledge y Madelyn Cline como Sarah Cameron en la quinta y última temporada de "Outer Banks" (Foto: Netflix)

5. J. Anthony Crane como Chandler Groff

J. Anthony Crane, que apareció en “Elementary”, “Madam Secretary”, “Chicago P.D.”, “Monsterland”, “Succession”, “After The Worst Happens”, “Blue Bloods” y “Dead Ringers”, regresa como Chandler Groff,quien se dirige a Portugal para encontrarse con un comprador y vender la Corona Azul.

Estos son los actores y personajes que completan el reparto de la temporada 5 de “Outer Banks”:

Carlacia Grant como Cleo Anderson

Drew Starkey como Rafe Cameron

Austin North como Topper Thornton

Fiona Palomo como Sofia

Cullen Moss como el Sheriff Victor Shoupe

¿CÓMO VER LA TEMPORADA 5 DE “OUTER BANKS”?

La quinta y última temporada de “Outer Banks” se estrenará el jueves 20 de agosto de 2026 en Netflix, por lo tanto, para ver los últimos episodios de este drama de aventura y misterio solo necesitas una suscripción a la plataforma de streaming de la N roja.