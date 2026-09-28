Guatemala y El Salvador protagonizan una edición más del clásico centroamericano como parte de la Jornada 2 del Grupo B de la Liga A en la Concacaf Nations League 2026/27, en un duelo clave de la fase de grupos en el césped del Estadio Manuel Felipe Carrera “El Trébol” y cuyo resultado puede marcar el rumbo de ambos combinados en la pelea por avanzar y acercarse a la clasificación para la Copa Oro Concacaf 2027. El partido se jugará el lunes 28 de septiembre a las 8:00 p. m. en horario de Ciudad de Guatemala, San Salvador y varios países de Centroamérica, mientras que en Estados Unidos el pitazo inicial será a las 10:00 p. m. ET / 7:00 p. m. PT. ¿Quieres ver el partido Guatemala vs. El Salvador EN VIVO y EN DIRECTO? Conoce a qué hora inicia, canales de TV por señal abierta, streaming online y dónde seguir la cobertura en cualquier plataforma.
¿A qué hora juega Guatemala vs. El Salvador EN VIVO por la CONCACAF Nations League?
La Selección de Guatemala se mide ante su similar de El Salvador en la nueva edición de la Concacaf Nations League. El partido se disputará este lunes 28 de septiembre de 2026 en el Estadio Manuel Felipe Carrera, en Ciudad de Guatemala, en un duelo correspondiente a la Jornada 2 del Grupo B de la Liga A.
|País o región
|Hora
|Día
|Guatemala
|8:00 p. m.
|Lunes, 28 de septiembre
|El Salvador
|8:00 p. m.
|Lunes, 28 de septiembre
|Honduras
|8:00 p. m.
|Lunes, 28 de septiembre
|Costa Rica
|8:00 p. m.
|Lunes, 28 de septiembre
|Nicaragua
|8:00 p. m.
|Lunes, 28 de septiembre
|México
|8:00 p. m.
|Lunes, 28 de septiembre
|Colombia
|9:00 p. m.
|Lunes, 28 de septiembre
|Perú
|9:00 p. m.
|Lunes, 28 de septiembre
|Ecuador
|9:00 p. m.
|Lunes, 28 de septiembre
|Panamá
|9:00 p. m.
|Lunes, 28 de septiembre
|Venezuela
|10:00 p. m.
|Lunes, 28 de septiembre
|Bolivia
|10:00 p. m.
|Lunes, 28 de septiembre
|Chile
|10:00 p. m.
|Lunes, 28 de septiembre
|República Dominicana
|10:00 p. m.
|Lunes, 28 de septiembre
|Estados Unidos — hora del Este
|11:00 p. m.
|Lunes, 28 de septiembre
|Estados Unidos — hora Central
|10:00 p. m.
|Lunes, 28 de septiembre
|Estados Unidos — hora Montaña
|9:00 p. m.
|Lunes, 28 de septiembre
|Estados Unidos — hora del Pacífico
|8:00 p. m.
|Lunes, 28 de septiembre
|Argentina
|11:00 p. m.
|Lunes, 28 de septiembre
|Uruguay
|11:00 p. m.
|Lunes, 28 de septiembre
|Paraguay
|11:00 p. m.
|Lunes, 28 de septiembre
|Brasil — Brasilia/São Paulo/Río
|11:00 p. m.
|Lunes, 28 de septiembre
|España peninsular
|4:00 a. m.
|Martes, 29 de septiembre
|Islas Canarias
|3:00 a. m.
|Martes, 29 de septiembre
Para audiencias de México y Centroamérica, el partido irá en un horario unificado de 8:00 p. m. en Honduras, Guatemala, El Salvador, Costa Rica, Nicaragua y la mayor parte de México. En Perú, Colombia, Ecuador y Panamá será a las 9:00 p. m.; mientras que en Argentina, Uruguay y el horario de Brasilia arrancará a las 11:00 p. m.
¿En qué canal transmiten Guatemala vs. El Salvador EN VIVO por TV abierta y Streaming Online?
Guatemala recibe a El Salvador este lunes 28 de septiembre de 2026 por la segunda jornada del Grupo B de la Liga A de la Concacaf Nations League 2026/27. El partido se juega a las 8:00 p. m. en Ciudad de Guatemala / San Salvador y la transmisión principal para Honduras estará a cargo de FOX.
|País o región
|Hora local
|TV en vivo
|Streaming online
|Guatemala
|8:00 p. m.
|FOX
|Concacaf App, Concacaf YouTube
|El Salvador
|8:00 p. m.
|FOX
|Concacaf App, Concacaf YouTube
|Perú, Colombia y Ecuador
|9:00 p. m.
|--
|VPN
|México
|8:00 p. m.
|--
|Concacaf App, Concacaf YouTube
|Estados Unidos (ET)
|10:00 p. m.
|Fox Sports 2, TUDN USA
|fuboTV, TUDN.com, TUDN App, ViX, FOX One
|Estados Unidos (CT)
|9:00 p. m.
|Fox Sports 2, TUDN USA
|fuboTV, TUDN.com, TUDN App, ViX, FOX One
|Estados Unidos (MT)
|8:00 p. m.
|Fox Sports 2, TUDN USA
|fuboTV, TUDN.com, TUDN App, ViX, FOX One
|Estados Unidos (PT)
|7:00 p. m.
|Fox Sports 2, TUDN USA
|fuboTV, TUDN.com, TUDN App, ViX, FOX One
La señal más completa confirmada para el público guatemalteco y salvadoreño es la de FOX. El juego irá por televisión de paga y podrá seguirse online mediante Concacaf App y Concacaf YouTube desde dispositivos móviles o navegadores, siempre que el usuario cuente con acceso habilitado a las mencionadas plataformas.