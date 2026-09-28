Horarios confirmados por zona horaria y canales habilitados para ver en directo Guatemala vs. El Salvador hoy en Estados Unidos por la Concacaf Nations League. | Crédito: concacaf.com / Composición Gestión Mix
Horarios confirmados por zona horaria y canales habilitados para ver en directo Guatemala vs. El Salvador hoy en Estados Unidos por la Concacaf Nations League. | Crédito: concacaf.com / Composición Gestión Mix
Ronie Bautista
mailRonie Bautista

Guatemala y El Salvador protagonizan una edición más del clásico centroamericano como parte de la Jornada 2 del Grupo B de la Liga A en la Concacaf Nations League 2026/27, en un duelo clave de la fase de grupos en el césped del Estadio Manuel Felipe Carrera “El Trébol” y cuyo resultado puede marcar el rumbo de ambos combinados en la pelea por avanzar y acercarse a la clasificación para la Copa Oro Concacaf 2027. El partido se jugará el lunes 28 de septiembre a las 8:00 p. m. en horario de Ciudad de Guatemala, San Salvador y varios países de Centroamérica, mientras que en Estados Unidos el pitazo inicial será a las 10:00 p. m. ET / 7:00 p. m. PT. ¿Quieres ver el partido Guatemala vs. El Salvador EN VIVO y EN DIRECTO? Conoce a qué hora inicia, canales de TV por señal abierta, streaming online y dónde seguir la cobertura en cualquier plataforma.

¿A qué hora juega Guatemala vs. El Salvador EN VIVO por la CONCACAF Nations League?

La Selección de Guatemala se mide ante su similar de El Salvador en la nueva edición de la Concacaf Nations League. El partido se disputará este lunes 28 de septiembre de 2026 en el Estadio Manuel Felipe Carrera, en Ciudad de Guatemala, en un duelo correspondiente a la Jornada 2 del Grupo B de la Liga A.

País o regiónHoraDía
Guatemala8:00 p. m.Lunes, 28 de septiembre
El Salvador8:00 p. m.Lunes, 28 de septiembre
Honduras8:00 p. m.Lunes, 28 de septiembre
Costa Rica8:00 p. m.Lunes, 28 de septiembre
Nicaragua8:00 p. m.Lunes, 28 de septiembre
México8:00 p. m.Lunes, 28 de septiembre
Colombia9:00 p. m.Lunes, 28 de septiembre
Perú9:00 p. m.Lunes, 28 de septiembre
Ecuador9:00 p. m.Lunes, 28 de septiembre
Panamá9:00 p. m.Lunes, 28 de septiembre
Venezuela10:00 p. m.Lunes, 28 de septiembre
Bolivia10:00 p. m.Lunes, 28 de septiembre
Chile10:00 p. m.Lunes, 28 de septiembre
República Dominicana10:00 p. m.Lunes, 28 de septiembre
Estados Unidos — hora del Este11:00 p. m.Lunes, 28 de septiembre
Estados Unidos — hora Central10:00 p. m.Lunes, 28 de septiembre
Estados Unidos — hora Montaña9:00 p. m.Lunes, 28 de septiembre
Estados Unidos — hora del Pacífico8:00 p. m.Lunes, 28 de septiembre
Argentina11:00 p. m.Lunes, 28 de septiembre
Uruguay11:00 p. m.Lunes, 28 de septiembre
Paraguay11:00 p. m.Lunes, 28 de septiembre
Brasil — Brasilia/São Paulo/Río11:00 p. m.Lunes, 28 de septiembre
España peninsular4:00 a. m.Martes, 29 de septiembre
Islas Canarias3:00 a. m.Martes, 29 de septiembre

Para audiencias de México y Centroamérica, el partido irá en un horario unificado de 8:00 p. m. en Honduras, Guatemala, El Salvador, Costa Rica, Nicaragua y la mayor parte de México. En Perú, Colombia, Ecuador y Panamá será a las 9:00 p. m.; mientras que en Argentina, Uruguay y el horario de Brasilia arrancará a las 11:00 p. m.

¿En qué canal transmiten Guatemala vs. El Salvador EN VIVO por TV abierta y Streaming Online?

Guatemala recibe a El Salvador este lunes 28 de septiembre de 2026 por la segunda jornada del Grupo B de la Liga A de la Concacaf Nations League 2026/27. El partido se juega a las 8:00 p. m. en Ciudad de Guatemala / San Salvador y la transmisión principal para Honduras estará a cargo de FOX.

País o regiónHora localTV en vivoStreaming online
Guatemala8:00 p. m.FOXConcacaf App, Concacaf YouTube
El Salvador8:00 p. m.FOXConcacaf App, Concacaf YouTube
Perú, Colombia y Ecuador9:00 p. m.--VPN
México8:00 p. m.--Concacaf App, Concacaf YouTube
Estados Unidos (ET)10:00 p. m.Fox Sports 2, TUDN USAfuboTV, TUDN.com, TUDN App, ViX, FOX One
Estados Unidos (CT)9:00 p. m.Fox Sports 2, TUDN USAfuboTV, TUDN.com, TUDN App, ViX, FOX One
Estados Unidos (MT)8:00 p. m.Fox Sports 2, TUDN USAfuboTV, TUDN.com, TUDN App, ViX, FOX One
Estados Unidos (PT)7:00 p. m.Fox Sports 2, TUDN USAfuboTV, TUDN.com, TUDN App, ViX, FOX One

La señal más completa confirmada para el público guatemalteco y salvadoreño es la de FOX. El juego irá por televisión de paga y podrá seguirse online mediante Concacaf App y Concacaf YouTube desde dispositivos móviles o navegadores, siempre que el usuario cuente con acceso habilitado a las mencionadas plataformas.

SOBRE EL AUTOR

Periodista y SEO del Grupo El Comercio con experiencia en investigación y coberturas de alto impacto para EE. UU., México y España. Mi expertise fusiona el análisis de actualidad con una especialización profunda en Deportes (F1, MLB, Boxeo, WWE, etc.), Tecnología y Gaming. Transformo datos en narrativa relevante para la audiencia hispana global.

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