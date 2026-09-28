Netflix amplía su catálogo de producciones ‘true crime’ con la película documental “El viudo: Hasta que la muerte nos separe” (“The Widower: ‘Til Death Do Us Part”, en su título original). Y es que la cinta explora el caso real de un hombre que, detrás de una imagen encantadora, acumuló matrimonios marcados por muertes bajo sospecha. A continuación, en esta nota de Gestión Mix, conoce los detalles de la historia, quién está a cargo de la dirección y la fecha en que estará disponible en la plataforma.

Vale precisar que el título llega producido por Library Films y NBC News Studios, con una duración de metraje total de 90 minutos.

Asimismo, lleva la firma de Chris Smith, director reconocido por trabajos centrados en figuras de alto perfil, fraudes y fenómenos mediáticos.

Y, en su filmografía, destacan proyectos como “Jim & Andy: The Great Beyond”, “Fyre”, “The Disappearance of Madeleine McCann” y “Mr. McMahon”.

LA TRAMA DE “EL VIUDO: HASTA QUE LA MUERTE NOS SEPARE”

De acuerdo con Netflix Media Center, en “El viudo: Hasta que la muerte nos separe”, un periodista y un detective descubren la verdad sobre un asesino cuyo encanto ocultaba matrimonios fallidos y muertes sospechosas a lo largo de 30 años.

Así, el documental reúne testimonios, documentos judiciales y periodismo de investigación.

Además, muestra cómo se fueron acumulando las sospechas y cuánto tiempo tomó conectar casos que durante años se trataron por separado.

EL TRÁILER DEL DOCUMENTAL “EL VIUDO: HASTA QUE LA MUERTE NOS SEPARE”

EL CASO REAL DETRÁS DE “EL VIUDO: HASTA QUE LA MUERTE NOS SEPARE”

El documental de Netflix gira en torno a Thomas Randolph, un hombre de Las Vegas conocido como el ‘Black Widower’, quien se casó seis veces y vio morir a cuatro de sus esposas.

Según Las Vegas Review-Journal, Sharon Causse, su sexta esposa, murió por un disparo en mayo de 2008 y Randolph sostuvo entonces que un intruso enmascarado había entrado a la casa.

Sin embargo, los investigadores determinaron después que ese hombre era un trabajador contratado por él.

Entonces, Randolph fue condenado a 60 años de prisión en abril del 2024, tras un segundo juicio.

¿CÓMO VER “EL VIUDO: HASTA QUE LA MUERTE NOS SEPARE”?

“El viudo: Hasta que la muerte nos separe” llega a Netflix el miércoles 30 de septiembre del 2026.

Por lo tanto, para ver la película documental desde esa fecha, asegúrate de contar con una suscripción activa a la plataforma de streaming de la “N” roja.

Este es el LINK OFICIAL de la producción.

¿QUIÉNES SON LOS MIEMBROS DEL EQUIPO DE “EL VIUDO: HASTA QUE LA MUERTE NOS SEPARE”?

La ficha oficial de Netflix consigna lo siguiente:

Dirección: Chris Smith

Chris Smith Producción ejecutiva: Liz Cole, Andy Berg, Elizabeth Fischer y Dan Slepian

Liz Cole, Andy Berg, Elizabeth Fischer y Dan Slepian Producción: Liam Epstein y Kimberley Ferdinando

Liam Epstein y Kimberley Ferdinando Productoras: Library Films y NBC News Studios

Library Films y NBC News Studios Formato: película documental

"El viudo: Hasta que la muerte nos separe" es un documental dirigido por Chris Smith que se desarrolla a lo largo de 90 minutos de metraje (Foto: Library Films / NBC News Studios / Netflix)