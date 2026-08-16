La aventura de los Pogues entra en su recta final con el estreno de la quinta temporada de “Outer Banks” en Netflix. Así, quienes han acompañado a John B (Chase Stokes), Sarah (Madelyn Cline), Kiara (Madison Bailey), Pope (Jonathan Daviss) y el resto del grupo desde el inicio ya pueden prepararse para el gran desenlace. Por eso, en esta nota de Gestión Mix, te revelamos la fecha, el horario y los detalles clave para ver los nuevos episodios.

¡Atención, SPOILERS ! Vale precisar que, en la quinta y última entrega del show televisivo, la historia retoma el punto más doloroso de la saga: la muerte de JJ (Rudy Pankow) en Marruecos y la pérdida de la Corona Azul a manos de Chandler Groff (J. Anthony Crane).

De esta manera, John B, Sarah, Kiara, Pope y Cleo (Carlacia Grant) deberán apoyarse en una alianza incómoda con Rafe (Drew Starkey) para sobrevivir a las amenazas de los Corsarios de Dalia y de los Kooks, empeñados en dejarlos sin hogar.

Antes de continuar, mira el tráiler de “Outer Banks” - Temporada 5:

¿CUÁNDO SE ESTRENA “OUTER BANKS” - TEMPORADA 5?

La última entrega de la serie de Netflix se estrena el jueves 20 de agosto del 2026, con diez episodios de aproximadamente una hora de duración cada uno, todos disponibles el mismo día.

Así, esto marca una diferencia frente a la temporada 4, la cual se dividió en dos partes estrenadas en octubre y noviembre del 2024.

Es decir, esta vez se optó por la maratón completa desde el primer momento, siguiendo el mismo formato que las temporadas 1, 2 y 3.

¿A QUÉ HORA SE ESTRENA “OUTER BANKS” - TEMPORADA 5?

Al igual que la mayoría de estrenos de Netflix, la quinta entrega de “Outer Banks” ha establecido el lanzamiento de sus capítulos de acuerdo con el siguiente horario a nivel internacional:

Países Horario Estados Unidos 12:00 a.m. (PT) / 3:00 a.m. (ET) del jueves 20 de agosto México, Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica 1:00 a.m. del jueves 20 de agosto Perú, Colombia, Panamá, Ecuador 2:00 a.m. del jueves 20 de agosto Chile, Venezuela, Bolivia, República Dominicana, Puerto Rico 3:00 a.m. del jueves 20 de agosto Paraguay, Argentina, Uruguay, Brasil 4:00 a.m. del jueves 20 de agosto España 9:00 a.m. del jueves 20 de agosto

¿CÓMO VER “OUTER BANKS” - TEMPORADA 5?

Tal como te puedes imaginar, “Outer Banks” es un título exclusivo del catálogo de Netflix.

Por lo tanto, para disfrutar de su quinta temporada, asegúrate de contar con una suscripción activa a la famosa plataforma de streaming de la “N” roja.

Este es el LINK OFICIAL de la producción.

En territorio estadounidense, recuerda que se ofrecen los siguientes planes:

Estándar con anuncios: US$7.99 al mes

US$7.99 al mes Estándar (sin anuncios): US$17.99 al mes

US$17.99 al mes Premium: US$24.99 al mes

El póster de la temporada 5 de "Outer Banks", la última entrega de la serie dramática de la plataforma de streaming de la "N" roja (Foto: Netflix)