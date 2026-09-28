“East of Eden” (en español, “Al este del Edén”) se estrena en Netflix el jueves 1 de octubre del 2026 con Florence Pugh como Cathy Ames, el personaje central de esta nueva adaptación de la novela de John Steinbeck. Y, junto a ella, un elenco de reconocidos actores la acompañan en pantalla. Así, antes de ver la miniserie, revisa esta nota de Gestión Mix para conocer quién interpreta a cada personaje y qué otros títulos integran la trayectoria de los artistas.

Vale precisar que la miniserie llega de la mano de Zoe Kazan, guionista y showrunner, cuyo abuelo Elia Kazan dirigió la película homónima de 1955.

Entonces, producida por Anonymous Content y Fifth Season, la historia sigue a una mujer decidida a escapar de su pasado, quien altera el destino de dos hermanos.

Y, ambientado a inicios del siglo XX, el show televisivo se presenta como un drama atravesado por rivalidades, secretos y decisiones que impactan a más de una generación.

Antes de continuar, mira el tráiler de “East of Eden”:

LISTA DE ACTORES Y PERSONAJES DE “EAST OF EDEN”

1. Florence Pugh como Cathy Ames

Empezamos la lista con la protagonista de la serie de Netflix: Cathy, la antiheroína cuya vida se entrelaza con la de la familia Trask.

La actriz que la interpreta es Florence Pugh, reconocida por su trabajo previo en “The Wonder”, “Midsommar”, “Oppenheimer” y “Lady Macbeth”. Además, ella figura como productora ejecutiva de la ficción.

Florence Pugh como Cathy Ames en una escena de "East of Eden" (Foto: Anonymous Content / Endeavor Content / Fifth Season / Netflix)

2. Christopher Abbott como Adam Trask

Por otro lado, Adam Trask es el idealista esposo de Cathy, quien representa inicialmente una figura paralela a Abel en la relación con su conflictivo hermano.

El artista que asume este rol es Christopher Abbott, a quien también hemos visto en “Poor Things”, “The Sinner” y “A Most Violent Year”.

Christopher Abbott como Adam Trask en una escena de la serie "East of Eden" (Foto: Anonymous Content / Endeavor Content / Fifth Season / Netflix)

3. Mike Faist como Charles Trask

Charles Trask, por su parte, es el medio hermano de Adam y quien representa la encarnación literaria del arquetipo bíblico de Caín.

La estrella que le da vida es Mike Faist, recordado por su participación en “Challengers”, “West Side Story” y “The Bikeriders”.

Mike Faist como Charles Trask en una escena de la serie "East of Eden" (Foto: Anonymous Content / Endeavor Content / Fifth Season / Netflix)

4. Joseph Zada como Caleb “Cal” Trask

En el caso de Caleb “Cal” Trask, él es uno de los hijos gemelos fraternos (o melizos) de Cathy y Adam.

Y el actor que se pone en la piel del personaje es Joseph Zada, también integrante de los elencos de “We Were Liars”, “Invisible Boys” y “The Hunger Games: Sunrise on the Reaping”.

Joseph Zada como Caleb "Cal" Trask en una escena de la serie "East of Eden" (Foto: Anonymous Content / Endeavor Content / Fifth Season / Netflix)

Otros actores y personajes de “East of Eden”:

5. Joe Anders como Aron Trask , el otro gemelo de Cathy y Adam

, el otro gemelo de Cathy y Adam 6. Hoon Lee como Lee , un estadounidense de origen chino cuya lucidez se une a una enorme capacidad de cuidar a quien lo necesita

, un estadounidense de origen chino cuya lucidez se une a una enorme capacidad de cuidar a quien lo necesita 7. Tracy Letts como Cyrus Trask , el patriarca de la familia Trask

, el patriarca de la familia Trask 8. Martha Plimpton como Faye , la dueña de un burdel

, la dueña de un burdel 9. Ciarán Hinds como Samuel Hamilton , un irlandés que llegó a California, crio allí a su familia y conoce bien la tierra

, un irlandés que llegó a California, crio allí a su familia y conoce bien la tierra 10. Brad McMurray como Joe Valery

como Joe Valery 11. Amelia Reynolds como Ethel

como Ethel 12. Tandi Wright como la Sra. Garb

como la Sra. Garb 13. Zoe Phillips como Abra Bacon

como Abra Bacon 14. Anita Hegh como Liza Hamilton

como Liza Hamilton 15. Jack Barry como Will Hamilton

como Will Hamilton 16. Aidan Du Chiem como Bei

como Bei 17. Gus Turner como el joven Charles Trask

como el joven Charles Trask 18. Costa D’Angelo como el adolescente Adam Trask

como el adolescente Adam Trask 19. Robert Morgan como Horace Quinn

como Horace Quinn 20. Tom Sweet como el adolescente Charles

como el adolescente Charles 21. Vaughan Reilly como la adolescente Cathy

como la adolescente Cathy 22. Gary Young como el Sr. Wang

como el Sr. Wang 23. Benedict Wall como el Dr. Murphy

como el Dr. Murphy 24. Ruby Pledge como Anne

como Anne 25. Asher Whitehead como el joven Adam Trask

como el joven Adam Trask 26. Kate McGill como Annabel