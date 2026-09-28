Charles, interpretado por Mike Faist en la serie "East of Eden", es un personaje que posee un instinto agudo y cínico (Foto: Anonymous Content / Endeavor Content / Fifth Season / Netflix)
Charles, interpretado por Mike Faist en la serie "East of Eden", es un personaje que posee un instinto agudo y cínico (Foto: Anonymous Content / Endeavor Content / Fifth Season / Netflix)
Redacción Mix
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(en español, “Al este del Edén”) se estrena en el jueves 1 de octubre del 2026 con Florence Pugh como Cathy Ames, el personaje central de esta nueva adaptación de la novela de John Steinbeck. Y, junto a ella, un elenco de reconocidos actores la acompañan en pantalla. Así, antes de ver la miniserie, revisa esta nota de Gestión Mix para conocer quién interpreta a cada personaje y qué otros títulos integran la trayectoria de los artistas.

Vale precisar que la miniserie llega de la mano de Zoe Kazan, guionista y showrunner, cuyo abuelo Elia Kazan dirigió la película homónima de 1955.

Entonces, producida por Anonymous Content y Fifth Season, la historia sigue a una mujer decidida a escapar de su pasado, quien altera el destino de dos hermanos.

Y, ambientado a inicios del siglo XX, el show televisivo se presenta como un drama atravesado por rivalidades, secretos y decisiones que impactan a más de una generación.

Antes de continuar, mira el tráiler de “East of Eden”:

LISTA DE ACTORES Y PERSONAJES DE “EAST OF EDEN”

1. Florence Pugh como Cathy Ames

Empezamos la lista con la protagonista de la serie de Netflix: Cathy, la antiheroína cuya vida se entrelaza con la de la familia Trask.

La actriz que la interpreta es Florence Pugh, reconocida por su trabajo previo en “The Wonder”, “Midsommar”, “Oppenheimer” y “Lady Macbeth”. Además, ella figura como productora ejecutiva de la ficción.

Florence Pugh como Cathy Ames en una escena de "East of Eden" (Foto: Anonymous Content / Endeavor Content / Fifth Season / Netflix)
Florence Pugh como Cathy Ames en una escena de "East of Eden" (Foto: Anonymous Content / Endeavor Content / Fifth Season / Netflix)

2. Christopher Abbott como Adam Trask

Por otro lado, Adam Trask es el idealista esposo de Cathy, quien representa inicialmente una figura paralela a Abel en la relación con su conflictivo hermano.

El artista que asume este rol es Christopher Abbott, a quien también hemos visto en “Poor Things”, “The Sinner” y “A Most Violent Year”.

Christopher Abbott como Adam Trask en una escena de la serie "East of Eden" (Foto: Anonymous Content / Endeavor Content / Fifth Season / Netflix)
Christopher Abbott como Adam Trask en una escena de la serie "East of Eden" (Foto: Anonymous Content / Endeavor Content / Fifth Season / Netflix)

3. Mike Faist como Charles Trask

Charles Trask, por su parte, es el medio hermano de Adam y quien representa la encarnación literaria del arquetipo bíblico de Caín.

La estrella que le da vida es Mike Faist, recordado por su participación en “Challengers”, “West Side Story” y “The Bikeriders”.

Mike Faist como Charles Trask en una escena de la serie "East of Eden" (Foto: Anonymous Content / Endeavor Content / Fifth Season / Netflix)
Mike Faist como Charles Trask en una escena de la serie "East of Eden" (Foto: Anonymous Content / Endeavor Content / Fifth Season / Netflix)

4. Joseph Zada como Caleb “Cal” Trask

En el caso de Caleb “Cal” Trask, él es uno de los hijos gemelos fraternos (o melizos) de Cathy y Adam.

Y el actor que se pone en la piel del personaje es Joseph Zada, también integrante de los elencos de “We Were Liars”, “Invisible Boys” y “The Hunger Games: Sunrise on the Reaping”.

Joseph Zada como Caleb "Cal" Trask en una escena de la serie "East of Eden" (Foto: Anonymous Content / Endeavor Content / Fifth Season / Netflix)
Joseph Zada como Caleb "Cal" Trask en una escena de la serie "East of Eden" (Foto: Anonymous Content / Endeavor Content / Fifth Season / Netflix)

Otros actores y personajes de “East of Eden”:

  • 5. Joe Anders como Aron Trask, el otro gemelo de Cathy y Adam
  • 6. Hoon Lee como Lee, un estadounidense de origen chino cuya lucidez se une a una enorme capacidad de cuidar a quien lo necesita
  • 7. Tracy Letts como Cyrus Trask, el patriarca de la familia Trask
  • 8. Martha Plimpton como Faye, la dueña de un burdel
  • 9. Ciarán Hinds como Samuel Hamilton, un irlandés que llegó a California, crio allí a su familia y conoce bien la tierra
  • 10. Brad McMurray como Joe Valery
  • 11. Amelia Reynolds como Ethel
  • 12. Tandi Wright como la Sra. Garb
  • 13. Zoe Phillips como Abra Bacon
  • 14. Anita Hegh como Liza Hamilton
  • 15. Jack Barry como Will Hamilton
  • 16. Aidan Du Chiem como Bei
  • 17. Gus Turner como el joven Charles Trask
  • 18. Costa D’Angelo como el adolescente Adam Trask
  • 19. Robert Morgan como Horace Quinn
  • 20. Tom Sweet como el adolescente Charles
  • 21. Vaughan Reilly como la adolescente Cathy
  • 22. Gary Young como el Sr. Wang
  • 23. Benedict Wall como el Dr. Murphy
  • 24. Ruby Pledge como Anne
  • 25. Asher Whitehead como el joven Adam Trask
  • 26. Kate McGill como Annabel
SOBRE EL AUTOR

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