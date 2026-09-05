Aunque el aumento de precios fue moderado en agosto, una lista de productos y servicios importantes para la canasta básica de consumo registraron fuertes incrementos, resalta un reciente reporte del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI).

El Índice de Precios al Consumidor (IPC) aumentó solo 0.07% en agosto. Si bien el alza fue menor a la observada en los dos meses previos, la inflación anual llegó a 4.44%, su nivel más alto en casi tres años, reduciendo en poder de compra de los hogares.

A diferencia de otros meses, la mayor presión en los precios no vino de la categoría de alimentos sino de gastos asociados a electricidad, combustibles y transportes.

A diferencia de otros meses, la mayor presión en los precios no vino de la categoría de alimentos sino de gastos asociados a electricidad, combustibles y transportes. (Imagen: INEI)

¿Qué movió la aguja en agosto?

Teniendo en cuenta el peso que tiene en el IPC, la electricidad residencial fue el servicio que tuvo la mayor alza durante el mes pasado. Su precio aumentó 3.99%, luego del reajuste tarifario aplicado desde el 4 de agosto.

Este incremento, anunciado por el Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería (Osinergmin), se produjo por el reajuste de los costos de generación, debido a la congestión de las líneas de electricidad ante una mayor demanda de energía en la zona norte del país y en línea con el incremento en el precio de los combustibles.

De hecho, en agosto se advertía que la crisis de los combustibles en el país parecía agudizarse. Con ello el segundo producto con mayor incremento de precios fue el gasohol, que subió en 8.36%.

Hasta el 21 de agosto, el Osinergmin reportaba que el precio promedio del gasohol regular llegó a un promedio de S/ 20.67 por galón, un 39% más caro que el promedio del 2025 y 23% más que en 2024. Ahora, iniciando septiembre, se observa que un galón de gasohol regular puede llegar a costar hasta S/ 26.89 en los grifos de Lima .

Pero no fue el único combustible que subió, pues el INEI también indica un alza de 11.53% en el petróleo diésel -que tiene una menor incidencia en el IPC-. Según Osinergmin, el precio promedio del diésel estaba en S/ 24.44 por galón, siendo 62% más caro que en 2025 y un 48% mayor que durante el 2024.

Este incremento de los combustibles también se reflejó en el transporte, pues el pasaje de taxi aumentó 0.79%.

El segundo producto con mayor incremento de precios fue el gasohol, que subió en 8.36%. (Imagen: Andina)

Algunos alimentos también subieron

Aunque como categoría se observa que el rubro de alimentos redujo en 0.66% sus precios, varios productos alimenticios tuvieron considerables alzas.

El bonito fue uno de los productos que más presionó al alza, con un precio que aumentó 13.67% en agosto debido al menor desembarque por el fenómeno de El Niño Costero. El mes pasado el precio de este pescado llegó hasta S/ 8.80 el kilo, según el observatorio del Ministerio de la Producción (Produce).

Otros pescados que aumentaron sus precios el mes pasado fueron la merluza (7.6%), el jurel (4.7%) y la trucha (2.4%).

Las hortalizas también tuvieron fuertes alzas. La cebolla china aumentó 13.87%, el ají amarillo escabeche 12.15% y el ají pimiento 10.90%.

Además, se observó un alza de 1.29% en la división de bebidas alcohólicas, tabaco y estupefacientes. De hecho, la cerveza blanca se encuentra entre los productos con mayor incidencia en el IPC con un incremento de 1.94%.

Los productos que bajaron sus precios

No todos los productos se encarecieron. La mayor incidencia en la caída de precios la tuvo el pollo eviscerado, que retrocedió 8.37% en agosto. También bajaron sus principales cortes: la pierna (-4.4%), pechuga (-4.1%) y alas (-3.9%).

La caída del pollo también se observó en los mercados de la capital. Según información de Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri), el precio promedio del pollo en los mercados minoristas de Lima es de S/ 8.54 por kilo.

Asimismo, se redujeron los precios de frutas como arándanos (-20.29%), mango (-10.31%) y papaya (-8.49%).

Mientras que en transporte también se vieron algunas correcciones de precios pues el pasaje en ómnibus interprovincial cayó 10.43% y boleto aéreo nacional disminuyó 7.56%.