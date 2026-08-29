La evolución de El Niño Costero apunta a un escenario de mayor intensidad para los próximos meses. La Comisión Multisectorial Encargada del Estudio Nacional del Fenómeno El Niño (Enfen) advirtió que existe una alta probabilidad de que el evento persista hasta el verano de 2027 y alcance una magnitud extraordinaria entre setiembre de 2026 y enero del próximo año.

De acuerdo con el último comunicado oficial del Enfen, la probabilidad de que El Niño Costero alcance esta categoría en la región Niño 1+2 es mayor o igual al 62%. Para febrero y marzo de 2027, la magnitud se ubicaría entre fuerte y extraordinaria, antes de iniciar una transición gradual hacia condiciones neutras durante el otoño.

El escenario también anticipa temperaturas particularmente elevadas. Para el trimestre setiembre-noviembre, el Enfen prevé que las temperaturas del aire permanezcan muy por encima de lo normal en toda la costa, con una alta probabilidad de que se registren nuevos récords.

¿Qué regiones tendrían más lluvias?

El comportamiento de las precipitaciones no sería uniforme en el país. En la costa norte existe una mayor probabilidad de que las lluvias superen sus valores normales, con posibles episodios de precipitaciones de débil a moderada intensidad a partir de noviembre.

En cambio, la sierra suroriental tendría una mayor probabilidad de registrar lluvias por debajo de lo normal, mientras que en la sierra suroccidental se prevé un comportamiento entre normal e inferior.

El panorama podría mantenerse durante el verano de 2027. Para ese periodo, el Enfen estima precipitaciones por encima de lo normal en la costa norte, costa central y sierra nororiental. En la zona andina suroriental, por el contrario, se espera un régimen de lluvias inferior a lo normal, mientras que en la sierra suroccidental las condiciones fluctuarían entre normales e inferiores.

El Niño también golpea al Pacífico central

El escenario climático no se limita a la costa peruana. En la región Niño 3.4, correspondiente al Pacífico ecuatorial central, el Enfen mantiene una alta probabilidad de que El Niño alcance una magnitud muy fuerte entre setiembre de 2026 y enero de 2027, con una probabilidad mayor o igual al 58%.

La mayor intensidad se registraría entre noviembre y diciembre de este año. En febrero, el fenómeno podría ubicarse entre fuerte y muy fuerte, para luego disminuir gradualmente hacia una condición neutra durante el otoño.

📣 #ENFEN mantiene el estado de alerta de El Niño Costero, debido a una alta probabilidad de que el evento persista hasta el verano de 2027, con una magnitud extraordinaria de setiembre de 2026 a enero de 2027, y entre fuerte y extraordinaria en febrero y marzo de 2027. pic.twitter.com/CEj3vhI2ZJ — ENFEN (@enfenperu) August 29, 2026

¿Qué pasará con los ríos?

Pese al escenario de mayores precipitaciones previsto para determinadas zonas, el Enfen estima que los ríos de la región hidrográfica del Pacífico se mantendrían dentro de sus rangos normales.

Una situación distinta se presentaría en las regiones hidrográficas de la Amazonía y del Titicaca, donde predominarían caudales entre normales e inferiores a lo normal. Esta tendencia podría acentuarse desde noviembre.

Puente Carapongo, en Lurigancho-Chosica, otro de los puntos críticos identificados por la ANA en el río Rímac. En la zona se observó acumulación de relleno y material suelto que reduce el cauce, además de viviendas próximas a la ribera. Foto: Hugo Pérez / GEC

Impacto sobre la anchoveta

El escenario de El Niño también tendrá efectos sobre los recursos pesqueros. Durante las próximas semanas, el stock norte-centro de anchoveta permanecería replegado hacia la franja costera y con cardúmenes profundizados. Además, continuaría una mayor actividad reproductiva del recurso.

Frente a la costa central se mantendría la presencia de especies asociadas a aguas ecuatoriales y oceánicas, como la sierra, samasa, perico, barrilete, melva, bonito y atunes.

Asimismo, especies litorales propias de la zona norte, como la cachema, el chiri y el pámpano, continuarían desplazadas hacia el sur de su distribución habitual.

Preparación ante el escenario climático

Ante la evolución prevista del fenómeno, el Enfen recomienda a las autoridades considerar los escenarios de riesgo contenidos en los avisos meteorológicos y pronósticos estacionales vigentes para adoptar medidas de reducción del riesgo de desastres y preparar la respuesta ante posibles peligros.

La recomendación considera no solo la presencia de El Niño Costero, sino también la evolución de El Niño del Pacífico ecuatorial central 2026-2027 y la temporada de lluvias, prevista entre setiembre de 2026 y abril de 2027.

El Enfen mantendrá el monitoreo de las condiciones oceánicas, atmosféricas, hidrológicas y biológicas-pesqueras. Su próximo comunicado oficial está previsto para el lunes 14 de setiembre.