La firma trabaja 14 marcas brasileñas, entre ellas Vizzano, Beira Rio, Modare, Moleca, Arezzo, Schutz, Anacapri y Pampili. (Foto: Lazzos & Co.)
La firma trabaja 14 marcas brasileñas, entre ellas Vizzano, Beira Rio, Modare, Moleca, Arezzo, Schutz, Anacapri y Pampili. (Foto: Lazzos & Co.)
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Edgar Velito
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Lazzos & Co., importadora y comercializadora de calzado y accesorios brasileños, cerró un primer semestre marcado por el clima cálido y la incertidumbre política, un escenario que golpeó a su canal tradicional pero que la firma logró compensar con sus tiendas propias y el canal moderno. De cara al segundo semestre —su temporada más fuerte—, la compañía alista dos aperturas, refuerza su presencia en tiendas por departamento y proyecta elevar su participación en la importación de calzado brasileño en el país.

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