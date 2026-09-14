William Pereyra, gerente general de Lazzos & Co., señaló que la empresa creció 8% en el primer semestre, impulsada por su canal propio, que avanzó 16%, y por el canal moderno, con un alza cercana al 12%. El canal tradicional, en cambio, no registró crecimiento.

“Nuestros clientes, especialmente el tradicional, sí estuvieron con muchas reservas de apostar (realizar compras), debido a la incertidumbre que tenía inicialmente la parte política y después el clima. Pero a pesar de todo esto, nuestro balance es positivo”, comentó a Gestión.

William Pereyra, gerente general de Lazzos & Co.

Invierno cálido: Lazzos & Co. adelantó sandalias y salvó el semestre

El ejecutivo explicó que en el canal tradicional el volumen vendido creció 5% en pares de sandalias, pero la facturación se mantuvo plana, debido al mix de productos. “Vendimos más sandalias, pero de menor precio, porque la facturación de invierno normalmente se da en calzados cerrados, por ejemplo, en botines de mayor valor; sin embargo, hicimos muy pocos porque los clientes no apostaron por esa categoría”, indicó.

La respuesta de la compañía fue adelantar importaciones. Mercadería de verano que debía llegar entre setiembre y octubre fue recibida en julio y agosto, un movimiento que le permitió capitalizar el invierno atípico. “Nuestra fortaleza es sandalias y pudimos anticipar la llegada de mercadería. Tenemos esa capacidad de reaccionar más rápidamente”, precisó. Entre las zonas más afectadas por la incertidumbre climática mencionó al sur del país.

Lazzos & Co. abrirá en outlet de Atocongo y una tienda en el Boulevard de Asia

La empresa alista dos aperturas bajo su marca de tiendas Mossa Shoes. La primera será en el Mallplaza Premium Outlet Atocongo, cuyo local le fue entregado recientemente y que espera inaugurar en la primera semana de octubre, con una inversión cercana a los US$ 120,000.

“Es una tienda un poco grande y empezamos desde cero. La idea es tener un buen mix de todas nuestras marcas (...) es un outlet bien presentado, con buenas propuestas y buenos precios”, detalló Pereyra.

La segunda apertura está prevista para noviembre en el Boulevard de Asia, con una inversión estimada de entre US$ 60,000 y US$ 70,000. A diferencia del local de Atocongo, este operará con colecciones nuevas y de tendencia pensadas para la temporada de verano. Los detalles finales se vienen afinando con la administración del centro comercial.

En paralelo, la firma concretó a fines del año pasado la apertura de su primera tienda de la marca Arezzo en Plaza San Miguel, que hoy se encuentra en proceso de maduración. Surco y San Isidro figuran como los siguientes mercados en la mira para esa marca. “La idea es seguir creciendo con Arezzo, solo que en los lugares donde se presente la oportunidad de las tiendas adecuadas”, afirmó.

Más tiendas en Ripley y refuerzo en el segmento infantil

El crecimiento en el canal moderno vendrá también de una mayor cobertura en tiendas por departamento. Su marca infantil Pampili pasará de 12 a 29 tiendas de Ripley, es decir, la totalidad de la cadena. A ello se suma Kidy, marca de calzado para niños, que ingresará a 18 tiendas a partir de octubre, y Anacapri, que sumará 10 tiendas con presencia en la web del retail.

“Nuestra presencia en niños va a estar muy bien atendida en Ripley. Digamos, son conquistas para este año”, sostuvo el ejecutivo.

En el frente de marca, la compañía relanzó Mossa Shoes en agosto con un rebranding y elevó su inversión en comunicación para sus principales marcas femeninas. Vizzano, su marca emblema, tendrá presencia en el Paris Fashion Week de este mes. Además, desde octubre la firma iniciará una alianza con una banda musical que se extenderá hasta diciembre.

En el segmento masculino, Lazzos & Co. no prevé sumar marcas y se concentrará en consolidar las dos que ya opera: Actvitta, de perfil deportivo, y BR Sport, casual. “Sabemos que tiene que ser progresivo, pero ya estamos empezando a tener una presencia en el mercado masculino”, manifestó.

La empresa alista dos aperturas bajo su marca de tiendas Mossa Shoes.

Lazzos & Co. evalúa aliado en última milla

El plan de expansión también empuja a la compañía a revisar su operación logística. Hoy opera dos centros de distribución en Lima: Carabayllo, su sede principal, y Surquillo, enfocado en el canal ecommerce. Cuenta además con unidades propias de reparto y, para el interior del país, trabaja con agencias de transporte, a las que entrega los despachos que luego llegan a sus clientes.

Ese esquema, admite Pereyra, empieza a “quedarle corto”. La firma sostiene conversaciones preliminares con empresas especializadas en última milla para tercerizar parte de su distribución y ganar tiempos de entrega y seguridad en el traslado.

“Nos estamos sintiendo cortos (sin capacidad suficiente) manejándolo nosotros, el tema logístico. Por esa razón estamos viendo la posibilidad de aliarnos con gente especializada”, explicó. El ejecutivo precisó que las negociaciones están en etapa inicial —solo ha habido una primera reunión— y que, de no cerrarse este año, el acuerdo se trasladaría al 2027.

Actualmente, la compañía concentra el 43% de la importación de calzado brasileño al primer semestre, y estima superar el 50% al cierre del año, apalancada en su temporada alta. Con ese escenario, proyecta crecer entre 16% y 18% en el 2026.

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