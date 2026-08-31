La chilena Ripley Corp registró ingresos totales por 564,138 millones de pesos chilenos (603,627 millones) durante el segundo trimestre del 2026, lo que representó un alza de 5.8% respecto al mismo período del año anterior. El avance del trimestre estuvo impulsado principalmente por el segmento bancario con un crecimiento anual (últimos 12 meses a junio de 2026) de 15.4%, el desarrollo en el negocio inmobiliario (11.1%) y retail (2.5%), reflejando una favorable evolución de sus operaciones, especialmente, en Perú.

En el negocio de retail en Perú, los ingresos de la empresa aumentaron 13.6% en pesos chilenos en el segundo trimestre, con un crecimiento de 10.4% en ventas de mismas tiendas (SSS). El margen bruto se expandió 71 puntos base hasta 28%, reflejando una ejecución comercial eficiente, una demanda resiliente y una óptima gestión de inventarios.

En cuanto al negocio inmobiliario, la compañía mantuvo una robusta evolución operacional durante el trimestre. Mall Aventura elevó sus ingresos un 11.1% en pesos chilenos, viéndose favorecido por actualización de tarifas por inflación, mayores arriendos variables y estacionamientos. Así las ventas de sus locatarios aumentaron un 15.7% en moneda local, la ocupación consolidada alcanzó 97.7% y el margen ebitda se ubicó en 88.2%.

Asimismo, Banco Ripley Perú también mantuvo una evolución favorable. Sus ingresos aumentaron 9.7% en pesos chilenos, mientras que la cartera de colocaciones creció 8.7% interanual. Adicionalmente, el costo por riesgo neto sobre la cartera promedio se redujo a 9.6% desde 13.7% en segundo trimestre del 2025, contribuyendo a un crecimiento de 40.4% en el ebitda y 53.8% en la utilidad.

En general, el ecosistema de Ripley en Perú aumentó su resultado operacional 14.2% respecto al 2025, apoyado por la favorable evolución de sus tres unidades de negocio.

Resultados consolidados de Ripley

A nivel consolidado, la ganancia bruta de Ripley alcanzó los 201,437 millones de pesos chilenos (US$ 216.8 millones), registrando un alza de 2.6%. El ebitda del periodo se ubicó en 43,870 millones de pesos chilenos, impactado por el menor aporte del retail en Chile, que enfrentó una exigente base de comparación asociada al flujo extraordinario de turistas extranjeros observado durante 2025, y el mayor costo por riesgo en Banco Ripley Chile, pero mitigado por la favorable evolución de Banco Ripley Perú y Mall Aventura.

El dinamismo del consumo en Perú apoyó los ingresos del retail de Ripley. (Foto: GEC).

Finalmente, la utilidad neta de Ripley Corp totalizó 25,149 millones de pesos chilenos (US$ 26.9 millones), anotando un incremento interanual de 59.8%. Esta cifra incorporó los efectos positivos por la revalorización de propiedades de inversión de Mall Aventura.

Durante y con posterioridad al cierre del trimestre, Feller Rate y Humphreys elevaron la clasificación de solvencia y bonos de Ripley Corp desde “A” a “A+”, con evaluación estable. La mejora reconoce el fortalecimiento estructural de la generación de flujos y una composición de resultados más estable y diversificada, apoyada por la creciente contribución de los negocios inmobiliario y bancario y una mayor disciplina en rentabilidad, inventarios y capital.

En paralelo, el indicador de deuda financiera neta sobre ebitda ajustado no bancario mejoró desde 4.97 veces en junio de 2025 a 4,28 veces en junio de 2026, reflejando una mayor generación de flujo y amortización de deuda.

“Los resultados reflejan la fortaleza de nuestro ecosistema en Perú, donde retail, banco e inmobiliario volvieron a mostrar una evolución favorable, y el creciente aporte de los negocios bancario e inmobiliario al grupo. Mall Aventura continúa mostrando un sólido desempeño operacional, con altos niveles de ocupación y crecimiento de las ventas de sus locatarios. En Chile seguimos gestionando una base de comparación exigente en retail, mientras que en el banco los indicadores de riesgo han evolucionado en línea con la industria y parte de la coyuntura económica. En paralelo, continuamos fortaleciendo el perfil financiero de Ripley, con una menor deuda relativa y resultados más diversificados”, señaló Werner Geissbühler, CFO de Ripley Corp.

La compañía fortaleció sus fundamentos de largo plazo mediante un estricto control de gastos y un enfoque sostenido en el crecimiento rentable de todas sus filiales.