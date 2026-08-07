Inspiramais y Brazilian Materials presentarán en Expo Detalles 2026 las tendencias que marcarán el desarrollo de materiales y el diseño para la industria de la moda hacia 2027. Foto: Andina.
Inspiramais y Brazilian Materials presentarán en Expo Detalles 2026 las tendencias que marcarán el desarrollo de materiales y el diseño para la industria de la moda hacia 2027. Foto: Andina.
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Redacción Gestión
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La feria , incluyendo a participantes de Brasil. El país vecino busca fortalecer su presencia en la industria peruana de la moda y los productos vinculados, con la presentación de tendencias que marcarán el mercado hacia 2027.

La presencia brasileña en Expo Detalles será liderada por y se realizará a través de , programa de promoción internacional impulsado por la Asociación Brasileña de Empresas de Componentes para Cuero, Calzado y Artefactos (Assintecal), en alianza con la Agencia Brasileña de Promoción de Exportaciones e Inversiones (ApexBrasil).

Además de presentar las tendencias de consumo y desarrollo de materiales para la industria de la moda, la delegación estará integrada por 13 empresas: Altero, Boxflex, Pollibox, Corium, Group Matrizes, Evanorte, IBK, J&S Metais, Maquetec, Rodamatrizes, Sassá Fitas, Usicon y Usitec.

Con esta estrategia, Brasil busca consolidar su oferta de componentes e innovación para la industria peruana del calzado, cuero y confecciones, en un contexto donde las nuevas tendencias apuntan a que la diferenciación de productos estará cada vez más ligada al diseño, la identidad y el valor agregado de los materiales.

La delegación brasileña, integrada por 13 empresas de componentes para calzado, cuero y confecciones, busca fortalecer su presencia en el mercado peruano y generar oportunidades de negocio por US$ 2,1 millones. Foto: Andina
La delegación brasileña, integrada por 13 empresas de componentes para calzado, cuero y confecciones, busca fortalecer su presencia en el mercado peruano y generar oportunidades de negocio por US$ 2,1 millones. Foto: Andina

Estudio de mercado

En paralelo, en el evento se presentará el estudio “Essência”, desarrollado por el Núcleo de Investigación y Diseño de Assintecal. La investigación propondrá una nueva mirada sobre el concepto de lujo y plantea la necesidad de un “reanclaje” de la moda internacional, con implicancias para sectores como el calzado, la confección, la joyería y el mobiliario.

María Eugenia Castellanos, consultora de diseño del Centro de Investigación y Diseño de Inspiramais, comentó que la industria atraviesa un proceso de transformación que obliga a replantear el significado del lujo.

En este momento estamos viviendo una crisis de legitimidad y un proceso de reposicionamiento que nos hace repensar el lujo no solo desde una perspectiva estética sino también desde su valor, la narrativa y el poder simbólico. Hoy existe un cuestionamiento mundial sobre lo que representa el lujo, su relevancia y papel histórico”, afirmó.

La especialista explicó que el consumidor actual está más informado sobre los costos y márgenes de producción, lo que ha debilitado los pilares tradicionales sobre los que se sustentaba el lujo.

El lujo históricamente estuvo anclado en tres pilares: la rareza, la herencia histórica y la ‘autoridad’ cultural. En los últimos años, este concepto ha vivido una guerra de precios, por lo que entró en crisis de legitimidad”, añadió.

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