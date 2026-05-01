En el marco del Día del Trabajo, las ferias comerciales vienen consolidándose en el Perú como un canal relevante para dinamizar el emprendimiento y generar oportunidades de ingresos para pequeños negocios. Más allá de su carácter temporal, estos espacios funcionan como plataformas que permiten a los emprendedores validar productos, posicionar sus marcas y establecer un contacto directo con el consumidor final.

Su crecimiento cobra especial relevancia en un país donde existen 2.33 millones de micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes) formales, que representan el 99.3% del total, según cifras del Ministerio de la Producción (Produce). A este universo se suma un amplio segmento de negocios informales, lo que refuerza la necesidad de contar con espacios accesibles que faciliten la inserción comercial y el desarrollo empresarial.

En ese contexto, las ferias destacan por reducir barreras de entrada que suelen enfrentar los emprendedores en canales tradicionales. La posibilidad de interactuar directamente con el público no solo impulsa las ventas, sino que también brinda información clave sobre preferencias, tendencias y niveles de aceptación de los productos, lo que contribuye a una toma de decisiones más informada.

“Una feria permite que el emprendedor venda, escuche al consumidor y entienda qué productos tienen mayor aceptación. Ese contacto directo es difícil de conseguir en otros canales y puede ayudar a tomar mejores decisiones para crecer”, señala Víctor Vargas, director de Feria Fortuna.

Emprendedores exhiben y venden sus productos en ferias comerciales, espacios que se consolidan como canales clave para impulsar ventas y validar negocios en el Perú. Foto: gob.pe/ referencial.

No obstante, la efectividad de estos espacios depende de diversos factores. Especialistas recomiendan evaluar aspectos como la ubicación, el flujo de visitantes, la curaduría de marcas, la estrategia de difusión y las condiciones logísticas y de seguridad. Asimismo, resulta clave que exista afinidad entre el perfil del público asistente y la propuesta del emprendedor, a fin de maximizar las oportunidades de venta.

“Una buena feria debe atraer al público adecuado, ofrecer una experiencia completa y generar condiciones para que el emprendedor pueda vender, aprender y conectar”, agrega Vargas.

En periodos de alta demanda, como el feriado por el Día del Trabajo y la antesala del Día de la Madre, estos espacios adquieren mayor dinamismo al articular consumo, entretenimiento y oferta emprendedora. Así, se posicionan como un mecanismo concreto para promover el autoempleo, fortalecer pequeños negocios y ampliar su acceso a nuevos mercados.

Si bien eventos específicos como Feria Fortuna —que se realizará el 2 y 3 de mayo en la Concha Acústica del Campo de Marte— evidencian este auge, la tendencia trasciende a una sola iniciativa y confirma el rol creciente de las ferias como motor de desarrollo para el ecosistema emprendedor en el país.