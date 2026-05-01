La Oficina de Normalización Previsional (ONP) insta a los empleadores a regularizar oportunamente los aportes al Sistema Nacional de Pensiones (SNP), en beneficio de sus trabajadores.

De acuerdo con información proporcionada por la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (Sunat), la ONP ha identificado más de 157,000 empleadores que mantienen deudas por aportes previsionales no cancelados correspondientes a los trabajadores bajo su responsabilidad.

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Frente a esta situación, la ONP recordó que los períodos adeudados deben ser regularizados a fin de evitar la aplicación de medidas administrativas o el inicio de acciones judiciales derivadas del incumplimiento de esta obligación legal.

Asimismo, la ONP precisó que es responsabilidad del empleador retener y pagar los aportes previsionales de sus trabajadores.

En el caso de los colaboradores afiliados al SNP, el aporte equivale al 13% de la remuneración total. Cuando la remuneración es menor a la Remuneración Mínima Vital (RMV), el cálculo se realiza sobre la RMV vigente.