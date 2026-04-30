La Oficina de Normalización Previsional (ONP), realizó el Foro Internacional “Sistema previsional moderno, inclusivo y sostenible en el Perú: retos y experiencias”, donde destacó la importancia de fortalecer la articulación institucional, promover la formalización laboral y desarrollar mecanismos accesibles que permitan acercar el sistema previsional a más peruanos.

El país ha iniciado una nueva etapa en materia previsional, orientada a construir un sistema más inclusivo y articulado, dijo el jefe de la ONP, Gastón Remy. En ese sentido, subrayó que el principal desafío es convertir este marco normativo en cobertura efectiva, especialmente para trabajadores con trayectorias laborales informales o intermitentes.

“Ahora mismo estamos evaluando el marco normativo para el pilar contributivo, la plataforma de afiliación de cédula transparente, el reglamento operativo para el pilar semicontributivo y, posteriormente, plantearemos alguna estrategia sobre independientes”, manifestó.

Durante la jornada, Fabio Bertranou, director regional adjunto de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), presentó un análisis sobre la evolución de la cobertura previsional en la región, y destacó que la alta informalidad laboral y el envejecimiento poblacional siguen siendo los principales retos para ampliar la protección social.

En el bloque de experiencias internacionales, Virginia Giampietro, representante del Banco de Previsión Social de Uruguay, expuso el proceso de reforma en dicho país, orientado a mejorar la sostenibilidad del sistema y avanzar hacia una mayor integración institucional.

Pamela Gana Cornejo, especialista en seguridad social, presentó los principales cambios de la reforma chilena, enfocados en el fortalecimiento del pilar solidario y el incremento de las pensiones.

En el ámbito nacional, Elmer Cuba, socio de Macroconsult, abordó la informalidad laboral como uno de los principales desafíos estructurales que limitan la cobertura previsional, mientras que David Laurent, especialista en economía del comportamiento, explicó cómo el diseño de procesos más simples y centrados en el ciudadano puede mejorar la afiliación y la continuidad de aportes.

Con esta iniciativa, la ONP, entidad adscrita al Ministerio de Economía y Finanzas, reafirma su compromiso de impulsar el diálogo técnico, el aprendizaje de experiencias internacionales y la implementación efectiva de la reforma previsional, con el objetivo de construir un sistema más inclusivo, sostenible y centrado en las personas.