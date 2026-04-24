El uso de pagos digitales en el Perú mantiene una tendencia al alza en los últimos años, convirtiéndose en un factor determinante para el desarrollo de los negocios. Elegir una plataforma adecuada no solo optimiza las operaciones, sino que puede influir directamente en el crecimiento de los emprendimientos.

Según el reporte 2025 del Banco Central de Reserva del Perú, cada adulto realiza en promedio más de 600 transacciones digitales al año , cifra que se ha multiplicado por siete en los últimos cinco años, impulsada por el avance de billeteras digitales, transferencias inmediatas y pagos mediante códigos QR.

En este escenario, la elección del sistema de pago cobra especial relevancia, ya que impacta en la experiencia del cliente, la rentabilidad y la capacidad de expansión del negocio. Ignacio Quezada, Head of Operations de Tupay, sostiene que los comercios que incorporan pagos rápidos y sin fricciones pueden incrementar sus ventas entre 25% y 40% en los primeros seis meses. “No adaptarse a esta dinámica puede significar perder clientes y oportunidades de crecimiento”, advierte.

Una decisión estratégica

No todos los sistemas de pago responden a las mismas necesidades. Una elección inadecuada puede generar sobrecostos, pérdida de ventas y una experiencia negativa para el cliente. Por el contrario, optar por una solución alineada al negocio permite dinamizar cobros, reducir el uso de efectivo y mejorar el control financiero.

Factores clave a considerar

De acuerdo con Quezada, hay cinco aspectos que todo emprendedor debería evaluar al momento de elegir un sistema de pagos digitales:

Seguridad como prioridad: Asegúrate de que la plataforma cuente con protocolos de protección de datos, autenticación robusta y respaldo ante fraudes. La confianza del cliente empieza por la seguridad de sus pagos. Facilidad de uso: La experiencia debe ser intuitiva tanto para el emprendedor como para sus clientes. Pagos con QR, links de pago o transferencias con número de celular, son hoy estándares que simplifican las transacciones. Costos y comisiones claras: Evalúa comisiones de transacción, costos de afiliación o mantenimiento y tiempo de liquidación del dinero. La transparencia evita sorpresas y facilita la planificación financiera. Compatibilidad e interoperabilidad: Los usuarios esperan pagar sin complicaciones desde cualquier billetera o banco. Elegir un sistema que acepte distintos medios de pago y permita transacciones entre plataformas, es clave para ampliar tu base de clientes. Escalabilidad para crecer contigo: Tu sistema de pago debe acompañar el crecimiento del negocio. Lo ideal es que permita sumar nuevas funciones, como ventas online, facturación electrónica y herramientas de reporte para que puedas gestionar ingresos y tomar decisiones informadas.

El ecosistema de pagos digitales en el país continúa evolucionando, impulsado por la innovación tecnológica y la inclusión financiera. Más allá de simplificar transacciones, estas herramientas se consolidan como un motor para el crecimiento, la competitividad y la formalización de los negocios.