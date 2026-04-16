En el Perú, cinco de cada diez emprendedores son jóvenes, de acuerdo con cifras del Ministerio de Economía y Finanzas difundidas este año, lo que posiciona al país entre los más dinámicos de la región en este segmento. No obstante, este impulso contrasta con una elevada tasa de cierre: ocho de cada diez negocios no superan su primer año de operación, según la Cámara de Comercio de Lima.

Este dinamismo también convive con limitaciones estructurales en el ecosistema. En los últimos siete años, las startups locales han captado más de US$ 370 millones en inversión; sin embargo, a diferencia de otros mercados de la región, la mayoría no logra consolidarse en etapas de maduración. Como consecuencia, el Perú aún no registra startups con valorizaciones superiores a los US$ 1 000 millones, conocidas como unicornios.

En este contexto, y en el marco del Día del Emprendedor (16 de abril), especialistas advierten que uno de los principales errores es priorizar la solución antes de validar el problema en el mercado. Jorge Conde, director del Centro de Emprendimiento e Innovación de la Universidad de Lima, señala que este enfoque limita las probabilidades de éxito.

“Es frecuente que los emprendedores se enfoquen en su idea sin comprobar si realmente responde a una necesidad del mercado. La sostenibilidad de un negocio depende de resolver un problema concreto mejor que la competencia y de adaptarse a los cambios. Más del 70 % de las startups fracasan por falta de mercado, no por el producto. Muchas iniciativas parten de necesidades individuales que no necesariamente coinciden con una demanda masiva”, explica.

Ante ello, el especialista plantea cinco recomendaciones para fortalecer las bases de un emprendimiento y mejorar sus opciones de crecimiento: