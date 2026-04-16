En el Perú, cinco de cada diez emprendedores son jóvenes, de acuerdo con cifras del Ministerio de Economía y Finanzas difundidas este año, lo que posiciona al país entre los más dinámicos de la región en este segmento. No obstante, este impulso contrasta con una elevada tasa de cierre: ocho de cada diez negocios no superan su primer año de operación, según la Cámara de Comercio de Lima.
Este dinamismo también convive con limitaciones estructurales en el ecosistema. En los últimos siete años, las startups locales han captado más de US$ 370 millones en inversión; sin embargo, a diferencia de otros mercados de la región, la mayoría no logra consolidarse en etapas de maduración. Como consecuencia, el Perú aún no registra startups con valorizaciones superiores a los US$ 1 000 millones, conocidas como unicornios.
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En este contexto, y en el marco del Día del Emprendedor (16 de abril), especialistas advierten que uno de los principales errores es priorizar la solución antes de validar el problema en el mercado. Jorge Conde, director del Centro de Emprendimiento e Innovación de la Universidad de Lima, señala que este enfoque limita las probabilidades de éxito.
“Es frecuente que los emprendedores se enfoquen en su idea sin comprobar si realmente responde a una necesidad del mercado. La sostenibilidad de un negocio depende de resolver un problema concreto mejor que la competencia y de adaptarse a los cambios. Más del 70 % de las startups fracasan por falta de mercado, no por el producto. Muchas iniciativas parten de necesidades individuales que no necesariamente coinciden con una demanda masiva”, explica.
Ante ello, el especialista plantea cinco recomendaciones para fortalecer las bases de un emprendimiento y mejorar sus opciones de crecimiento:
- Entender al mercado. Escuchar al cliente y comprender qué necesita realmente permite estimar con mayor precisión el mercado potencial y desarrollar un producto mínimo viable alineado con esa demanda. Además, al proyectarse hacia un mercado global, se amplían las oportunidades de escalar el negocio y acceder a mayores fuentes de financiamiento internacional.
- Construir equipos complementarios. El joven emprendedor peruano suele adoptar una postura de autosuficiencia que puede limitar su visión del mercado. Por ello, integrar perfiles diversos y apoyarse en la experiencia de empresarios con trayectoria —que ya han recorrido ese camino— fortalecen el análisis y mejoran la toma de decisiones estratégicas.
- Definir un modelo de ingresos. Tener claridad sobre cómo se monetiza el producto o servicio es clave para evitar procesos de cobro complejos o poco amigables. Identificar el método más accesible para el público objetivo no solo mejora la experiencia del cliente, sino que también incrementa la satisfacción y favorece la fidelización.
- Adaptarse al cambio. Aunque exista una necesidad de mercado identificada, el entorno evoluciona constantemente debido a factores externos como nuevas tecnologías o regulaciones. Mantener una mentalidad flexible y ajustar la propuesta de valor de forma oportuna permite no quedar rezagado frente a la competencia.
- Integrar herramientas digitales. El uso de soluciones digitales, como plataformas de trabajo colaborativo, optimiza la gestión y organización de la información. Asimismo, las herramientas de inteligencia artificial facilitan la validación de ideas, la generación de contenido e incluso el prototipado. Estas tecnologías también pueden ser aliadas para desarrollar la identidad visual y elaborar presentaciones más efectivas.
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