El comercio digital en el Perú mantiene una trayectoria de crecimiento sostenido. Según la Cámara Peruana de Comercio Electrónico (Capece), el 60% de adultos ya realiza compras por internet, mientras que más de la mitad de los consumidores ha adquirido productos directamente a través de redes sociales, consolidando estos canales como espacios clave para la venta.

Este escenario ha permitido que miles de emprendimientos encuentren nuevas oportunidades de ingreso sin necesidad de contar con una tienda online tradicional. Sin embargo, el crecimiento de las ventas no siempre ha ido acompañado de una evolución en la forma de cobrar .

“Hoy los emprendedores ya están vendiendo en digital, pero muchos aún cobran de manera manual. Se está trabajando en soluciones que ayuden a ordenar ese proceso y acompañar el crecimiento de los negocios”, señala Ignacio Quezada, Head de Operaciones de Tupay, fintech de pagos digitales.

En este contexto, surgen soluciones de cobro digital no presencial que permiten a empresas y emprendimientos generar enlaces de pago personalizados y enviarlos a sus clientes a través de canales como WhatsApp, correo electrónico, SMS o redes sociales. Entre estas alternativas figura “Tu Link”, una herramienta desarrollada por la fintech Tupay.

Los links de pago ganan terreno como herramienta para ordenar la cobranza en negocios digitales. Foto: Andina.

Claves del avance de los links de pago

Especialistas del sector destacan que este tipo de herramientas ha pasado de ser complementaria a convertirse en un componente relevante dentro del comercio digital, debido a tres factores principales:

Facilitan el cierre de la venta en el momento correcto: Cuando un cliente decide comprar por WhatsApp o redes sociales, cualquier paso adicional puede romper la intención de pago. Los links de pago permiten que el cliente complete la transacción desde el mismo canal, en pocos pasos y desde su celular, evitando desvíos a otros entornos que suelen generar abandono o postergación del pago.

Cuando un cliente decide comprar por WhatsApp o redes sociales, cualquier paso adicional puede romper la intención de pago. Los links de pago permiten que el cliente complete la transacción desde el mismo canal, en pocos pasos y desde su celular, evitando desvíos a otros entornos que suelen generar abandono o postergación del pago. Ordenan la cobranza y reducen el trabajo manual: A medida que el negocio crece, también crece la complejidad de gestionar pagos. Los links de pago permiten definir desde el inicio el monto, las condiciones y el vencimiento, centralizando la información del cobro en un solo punto. Esto reduce errores, pagos sin identificar y la necesidad de validar transferencias una por una.

A medida que el negocio crece, también crece la complejidad de gestionar pagos. Los links de pago permiten definir desde el inicio el monto, las condiciones y el vencimiento, centralizando la información del cobro en un solo punto. Esto reduce errores, pagos sin identificar y la necesidad de validar transferencias una por una. Mejoran la experiencia del cliente y la imagen del negocio: El momento del pago es uno de los puntos de contacto más sensibles con el cliente. Una experiencia clara, simple y adaptada al móvil transmite mayor confianza, refuerza la percepción de profesionalismo del negocio y contribuye a una relación más sólida, aumentando la probabilidad de recompra.

En un entorno donde las compras online y el comercio a través de redes sociales continúan en expansión, la eficiencia en los métodos de cobro se perfila como un factor determinante para la sostenibilidad de los negocios digitales.

Así, la automatización de pagos deja de ser una opción y se posiciona como una necesidad para impulsar la profesionalización del sector y avanzar en la inclusión financiera en el país.