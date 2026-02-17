TC define efectos de actos nulos en la prescripción de deudas tributarias. Foto: Andina.
TC define efectos de actos nulos en la prescripción de deudas tributarias. Foto: Andina.
Únete a nuestro canal
Newsletter General
Daniel Seclen Parraguez
mailDaniel Seclen Parraguez

El Tribunal Constitucional (TC) estableció, en una reciente sentencia, que los actos administrativos declarados nulos no suspenden ni interrumpen el plazo de prescripción de una deuda tributaria. Así, este fallo impide que la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria (Sunat) extienda, de manera indefinida, su facultad de cobro, protegiendo la seguridad jurídica del contribuyente al no validar actos viciados.

TE PUEDE INTERESAR

Ositrán confirma que apelará fallo que le impide supervisar megapuerto de Chancay
Sunat incorporó nuevas conductas sancionables por fraude tributario, ¿cuáles?
Puerto de Chancay: Cosco afirma que administración de terminal no afecta la soberanía nacional

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.