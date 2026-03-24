El canal tradicional atraviesa cambios en medios de pago y estrategias comerciales.
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Dax Canchari Reyes
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¿Tienes para pagar con Yape o Plin? La pregunta se ha vuelto cada vez más frecuente en bodegas de Lima Metropolitana y refleja un cambio en los hábitos de pago de compras cotidianas de los consumidores. Según el estudio Radiografía del canal tradicional de Logiconsult, nueve de cada 10 bodegueros afirman que el uso de billeteras digitales en sus negocios este 2026 aumentó frente al año previo, mostrando así una tendencia que se consolida en medio de la creciente presión del retail moderno y de un consumidor cada vez más sensible a las promociones.

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