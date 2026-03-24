El estudio detalla que el 73.3% de las ventas en bodegas de la capital se realiza mediante billeteras digitales como Yape o Plin, mientras que el efectivo concentra el 25%. Según el análisis, el principal motor de esta adopción es la conveniencia, impulsada por la visibilidad de códigos QR en los puntos de venta y por promociones vinculadas con el pago digital. Este último factor resulta clave en un consumidor cada vez más sensible a las ofertas: el 53% afirma que solo compra ciertas categorías cuando encuentra promociones .

Detrás de este avance también está la mayor familiaridad tecnológica entre los usuarios —incluidos segmentos de mayor edad—, que ha facilitado la expansión de estas herramientas en el comercio. Asimismo, la percepción sobre dichas aplicaciones como una opción indispensable al momento de pagar también juega a favor.

“Hoy, cuando vas a una bodega y no tienes la posibilidad de pagar con billetera digital, el cliente simplemente se va. Es una decisión de pago”, explicó Renzo Guerrero, CEO de Logiconsult, a Gestión.

Yape y Plin se han convertido en el principal medio de pago en bodegas de Lima. (Hugo Curotto/GEC).

La tendencia, consolidada tras la pandemia, ya alcanzaba alrededor del 60% de los bodegueros en enero de 2024, según el estudio Retos para impulsar la expansión de las billeteras digitales en las bodegas peruanas, de ESAN. Para el primer semestre de 2025, cada peruano realizaba en promedio 1.6 pagos digitales diarios, mientras que las transferencias vía billeteras crecieron 70% frente al mismo periodo del año previo, de acuerdo con Apoyo Consultoría.

De cara a 2026, Andrés Choy, presidente de la Asociación de Bodegueros del Perú, confirmó a este diario que esta tendencia se mantiene, especialmente en Lima, donde el uso de billeteras digitales en bodegas continúa expandiéndose y es liderado por Yape.

Bodegas reaccionan al avance del hard discount

En paralelo al despliegue de los pagos digitales, el estudio de Logiconsult también evidencia cambios en la estrategia de los bodegueros. El 51% percibe presión competitiva del retail moderno, particularmente, de formatos de hard discount o tiendas de descuentos—como Tiendas Mass— y de tiendas de conveniencia, que han ampliado su presencia en zonas urbanas.

Según el análisis, este escenario empuja a las bodegas a reforzar atributos tradicionales del canal, como la rapidez en la atención, la cercanía con el cliente e incluso el crédito informal.

Al respecto, Guerrero añadió que algunos negocios también están ajustando su oferta para competir más directamente con estos formatos. Y es que varias bodegas han empezado a incorporar productos de mayor formato o gramaje, una estrategia que busca acercarse a la propuesta de valor de los hard discount, basada en el precio por volumen.

La percepción cambia, sin embargo, en los puestos de mercado. Durante el trabajo de campo, el equipo de Logiconsult identificó un caso ilustrativo en un mercado de Chorrillos, donde un puesto colinda directamente con tiendas Mass y 3A. Aun así, los comerciantes señalaron que estos formatos no han afectado sus ventas, debido a la relación que mantienen con sus compradores habituales.

“El comerciante del mercado ya conoce a su casera, incluso a su familia, viven cerca, le escribe por WhatsApp. Ese capital relacional es la barrera más importante frente a otros formatos”, remarcó Guerrero.

El avance de formatos de hard discount como Mass ha incrementado la presión competitiva sobre las bodegas. (Foto: Logiconsult).

Cabe mencionar que el 83% de los consumidores gasta entre S/11 y S/35 por visita en bodegas, lo cual refleja un ticket controlado asociado principalmente con compras de reposición. Además, el análisis identifica que el ticket promedio en 28% de las bodegas registradas se incrementó frente al 2025, lo que sugiere un mayor desembolso por compra en el canal tradicional.

Dicho cambio responde al traslado de mayores costos por parte de empresas de consumo masivo hacia el consumidor final, la entrada de nuevas marcas con formatos pequeños —estrategia conocida como “new entry”— y una comunicación más simple en el punto de venta que impulsa la compra por impulso o el upselling.

Bodegueros prevén ventas estables pese a elecciones

De cara al periodo febrero-abril de 2026, las expectativas del canal tradicional se mantienen mayoritariamente estables. El estudio revela que 54.1% de los bodegueros espera que sus ventas se mantengan, mientras que 42.6% considera que podrían mejorar.

Asimismo, el 77% de los encuestados cree que el proceso electoral no afectará sus ventas, lo que refleja una percepción de resiliencia en el sector.

“La bodega peruana ha aprendido a convivir con la incertidumbre. El bodeguero sabe que, gane quien gane, igual tiene que abrir su tienda y la gente igual va a comprar”, concluyó Guerrero.

Dicho escenario de relativa estabilidad también está impulsando pequeñas inversiones dentro del canal. Algunos bodegueros están pintando sus fachadas, reorganizando los racks de productos, mejorando la iluminación de sus tiendas e incorporando sistemas de pago digital para modernizar su oferta.

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