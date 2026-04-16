La Cámara de Comercio de Lima (CCL) eligió a Raúl Barrios Fernández-Concha como su presidente para el periodo 2026-2027, en el marco de su Asamblea General Ordinaria. Su designación abre una nueva etapa en el gremio empresarial, con énfasis en fortalecer la competitividad, dinamizar la inversión privada y consolidar su rol como interlocutor clave en el desarrollo económico del país.

Barrios asumirá funciones el próximo 28 de abril, durante la ceremonia de juramentación que coincidirá con las actividades por el 138.° aniversario institucional. Reemplazará en el cargo a Roberto De La Tore, quien lideró la CCL en el periodo 2024-2025.

El nuevo titular del gremio llega en un contexto marcado por los desafíos de la reactivación económica y la necesidad de reforzar la institucionalidad, con el fin de impulsar una agenda empresarial moderna, pro empresa y alineada con los desafíos globales en materia de comercio, innovación y transformación digital.

Perfil profesional

Raúl Barrios cuenta con experiencia en los ámbitos jurídico, empresarial e institucional. Actualmente se desempeña como past presidente y vicepresidente del Gremio de Construcción e Ingeniería, además de presidir la Comisión de Contrataciones con el Estado de la CCL.

Es abogado por la Universidad de Lima y ha realizado estudios de especialización en alta dirección en la Universidad del Pacífico y en ESAN. En el ámbito privado, es socio principal del Estudio Barrios & Fuentes Abogados – BAFUR, con trayectoria en derecho comercial, gestión empresarial y contratación pública.

Raúl Barrios fue elegido presidente de la Cámara de Comercio de Lima para el periodo 2026-2027 y asumirá funciones el 28 de abril, en el marco del 138.° aniversario institucional.

Asimismo, ha presidido los directorios de Scania del Perú, Integral Consultores, Compañía Americana de Construcción y Equipamiento y Medarq, y se ha desempeñado como vicepresidente de Lidercon Perú. En el plano gremial, también ha presidido la Cámara de Comercio Ecuatoriana en el Perú y ha sido vicepresidente de la Cámara Peruano Paraguaya.

Su perfil se completa con su participación como árbitro en los centros de arbitraje de la American Chamber of Commerce y de la propia CCL, lo que refuerza su experiencia en resolución de controversias y en temas vinculados a seguridad jurídica.

Consejo Directivo

Durante la misma asamblea, se eligió al Consejo Directivo que acompañará la gestión de Barrios. Sandro Stapleton Ponce y Félix Yapur Nakhoul asumirán la primera y segunda vicepresidencia, respectivamente, mientras que Antonio Gnaegi Urriola ocupará el cargo de tesorero.

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Como vocales fueron designados Arturo Field Burgos, Martín Pérez Monteverde, Tulio Gallese Díaz y Leslie Passalacqua Walter. Todos ellos jurarán al cargo el 28 de abril.

“La Cámara de Comercio de Lima reafirma, de este modo, su compromiso con sus asociados y con el país, consolidando su rol como el principal gremio empresarial, promotor de un entorno competitivo, transparente y favorable para la inversión y el desarrollo sostenible”, concluyó el gremio.