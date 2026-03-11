El diario Gestión fue reconocido como el medio preferido por los empresarios peruanos en las categorías “Diario” y “Portal periodístico”, de acuerdo con los resultados de la Encuesta Anual de Ejecutivos 2025 elaborada por la Cámara de Comercio de Lima (CCL) junto con la empresa de investigación de mercados CCR-Cuore.

Los resultados fueron publicados en la revista internacional “La Cámara”, donde se difundió el listado de marcas más valoradas por los ejecutivos y altas gerencias de las empresas asociadas al gremio empresarial. El estudio posicionó a Gestión en el primer lugar de ambas categorías dentro del ámbito informativo.

La encuesta fue realizada entre octubre, noviembre y diciembre del 2025 entre empresas asociadas a la CCL. El objetivo del estudio fue recoger la opinión, gustos y preferencias de los ejecutivos respecto a productos y servicios vinculados a su estilo de vida y actividad empresarial. Los resultados se difundieron en la revista “La Cámara”, en sus versiones impresa y digital, publicación que llega a cerca de 10 mil empresas.

La Cámara de Comercio de Lima destacó el impacto del diario en la comunidad empresarial. “Valoramos enormemente el impacto positivo que Gestión ha tenido en la comunidad empresarial. Su éxito no solo enriquece su propia organización, sino que también contribuye al desarrollo y crecimiento general de nuestro sector”, señaló la institución.

¿Qué diario es su preferido?

Reconocimiento al trabajo periodístico

Para Víctor Melgarejo, director periodístico de Gestión, este reconocimiento refleja el trabajo constante del equipo editorial y el compromiso con brindar información útil para la toma de decisiones en el sector empresarial.

“Es un reconocimiento para todo el equipo. El equipo todos los días recoge información, revisa cada uno de los detalles, elabora los mejores artículos no solo en el papel, en el digital y en cada una de las plataformas que se va comunicando. Toda esta información ayuda para que los ejecutivos y los socios de la CCL puedan tomar mejores decisiones. Eso es lo más importante para nosotros, llevar el mejor producto a los asociados”, señaló.

¿Qué portal periodístico prefiere?

Melgarejo también destacó que la confianza de los ejecutivos es el resultado de un trabajo sostenido a lo largo del tiempo. “La confianza se construye, no es solo un momento. Llevamos más de 35 años construyendo día a día, año tras año, esta confianza sobre el valor, el contenido y la mejor información”, afirmó.

De cara a los próximos años, el director periodístico remarcó que el medio mantendrá su compromiso con el empresariado y con el desarrollo económico del país, fortaleciendo su presencia en distintas plataformas informativas.

“A seguir fortaleciendo la marca, una marca que no solamente está en el papel, en el digital, sino adaptarse a cada plataforma de información. Hoy estamos también con muchos desafíos como medio y creemos que vamos a seguir acompañando al empresariado en general”, sostuvo.

Asimismo, subrayó que la presencia de Gestión en espacios empresariales como la Cámara de Comercio de Lima permite mantener un vínculo cercano con el sector productivo. “Estar en la CCL es acompañar a los ejecutivos en la mejor toma de las decisiones”, concluyó.