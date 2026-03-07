En el marco del Día Internacional de la Mujer, que se conmemora cada 8 de marzo, diversas empresas que operan en el Perú reportan avances en la incorporación de mujeres en sus equipos de trabajo y en espacios de decisión. Aunque la presencia femenina sigue siendo menor en puestos de liderazgo y áreas operativas tradicionalmente masculinizadas, compañías de sectores como pesca, logística, seguros y tecnología señalan que la participación de mujeres viene creciendo de manera sostenida en los últimos años.

Uno de los sectores donde se registran cambios progresivos es la industria pesquera. En la empresa TASA, cerca del 15% de su fuerza laboral está conformada por mujeres, quienes se desempeñan en funciones administrativas, técnicas y operativas en plantas, así como en la alta dirección.

Fabiola Thorne, gerente de Supply Chain de la compañía, explicó que este avance responde a un proceso de transformación organizacional orientado a integrar mayor diversidad en la toma de decisiones.

“La pesca ha evolucionado de ser un espacio históricamente masculino hacia una industria que incorpora progresivamente mayor talento femenino”, afirmó.

Actualmente, el 27% de los cargos gerenciales en la empresa son ocupados por mujeres. Además, su presencia se ha extendido a roles que antes eran poco habituales, como jefaturas de turno en plantas y funciones vinculadas directamente con las operaciones pesqueras.

Mayor presencia en seguros

En el sector asegurador, el liderazgo femenino también ha ganado visibilidad. Patricia Cortez, gerenta de Sostenibilidad y Asuntos Corporativos de RIMAC, destacó que los cambios culturales dentro de las organizaciones han ampliado la forma de entender el liderazgo.

Según indicó, el 55% de los colaboradores de la compañía son mujeres, mientras que el 36% de los puestos de nivel ejecutivo o C-level están ocupados por talento femenino.

“Las organizaciones requieren estilos de liderazgo más colaborativos, empáticos y orientados al propósito, lo que abre espacio a trayectorias más diversas y representativas”, señaló.

Logística: avances graduales

En el sector logístico, la participación femenina también ha aumentado, aunque a un ritmo más lento. Regina Milla Custodio, gerente de Operaciones de DP World Logistics, indicó que en las operaciones de almacenes la presencia femenina se ubica actualmente entre el 10% y 12%, frente a menos del 9% registrado en los primeros años de operación de la empresa.

A nivel corporativo, la participación de mujeres en la compañía alcanzó el 24% en 2025. De manera más amplia, en el sector logístico y de supply chain en el Perú la presencia femenina oscila entre el 20% y 30%, pero en los cargos directivos se reduce a alrededor del 13%.

“La brecha más visible sigue estando en los niveles de mayor responsabilidad. Si bien ha crecido la presencia femenina en distintos frentes, todavía hay menos mujeres en cargos directivos y en posiciones donde se toman decisiones estratégicas”, explicó Milla.

La ejecutiva añadió que el desafío no se limita a abrir más oportunidades laborales, sino también a transformar ciertas percepciones culturales dentro de las organizaciones. “Persisten ideas que asocian determinados roles con lo masculino, lo que influye tanto en la postulación como en la promoción de talento femenino”, señaló.

Liderazgo y equilibrio personal

Especialistas coinciden en que el avance de las mujeres en el mundo corporativo también está vinculado a nuevas formas de ejercer el liderazgo y gestionar el equilibrio entre la vida personal y profesional.

Úrsula Diez Canseco, gerente corporativa de Marketing de Urbanova, sostuvo que el autoconocimiento es una herramienta clave para sostener responsabilidades directivas. “Reconocer los propios límites, la energía disponible y aquello que impulsa nuestras decisiones permite no solo orientar el liderazgo profesional, sino también organizar mejor la vida familiar”, indicó.

Este enfoque, añadió, se complementa con una mayor corresponsabilidad en el hogar. “Así como en el trabajo se promueve la colaboración entre equipos, una familia funciona mejor cuando se comparten tareas y se fomenta la autonomía”, afirmó.

En sectores vinculados a la tecnología, el desafío también pasa por adaptarse a entornos de cambio acelerado. Lorena Rojas Gargurevich, gerente general de Tata Consultancy Services (TCS) Perú, señaló que el reto no solo es acceder a posiciones de liderazgo, sino mantenerse vigente en industrias en constante transformación.

“El cambio es exponencial y exige actualización permanente, visión estratégica y la capacidad de traducir la tecnología en impacto real para el negocio”, señaló. Asimismo, consideró fundamental fortalecer la presencia femenina en los espacios donde se toman decisiones. “Participar activamente en foros, directorios y conversaciones estratégicas es clave para consolidar un liderazgo femenino sostenible y con impacto país”, concluyó.