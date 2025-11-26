Mario Potestá es el nuevo gerente general de la empresa de seguros Rímac. (Foto: Rímac Seguros).
El Directorio de Rimac anunció hoy el nombramiento de Mario Potestá Martínez como nuevo gerente general. Con esta designación, la aseguradora confirma la continuidad del ejecutivo, quien .

Potestá es un profesional con más de cuatro décadas de experiencia en la industria aseguradora y más de 20 años de trayectoria dentro de Rimac, donde ha ocupado posiciones de alta responsabilidad, entre ellas, la vicepresidencia ejecutiva de la División de Seguros Empresariales. Su formación incluye estudios en Administración de Empresas por la Universidad de Piura, así como posgrados en Negocios Internacionales y Gestión de Servicios por la UPC.

Además de asumir la gerencia general, Potestá lidera actualmente los directorios de Rimac EPS, Clínica Internacional y Cuida Farma, consolidando una presencia estratégica en las principales unidades de salud y servicios vinculadas al grupo.

El perfil del ejecutivo se completa con certificaciones internacionales en seguros, reaseguros y gestión de riesgos obtenidas en Alemania, México, España y Suiza, que respaldan su experiencia técnica en un sector altamente regulado y competitivo.

Fernando Ríos renunció al cargo de gerente general

El anterior gerente general de Rimac fue Fernando Ríos Sarmiento, quien renunció el 1 de septiembre de 2025, luego de casi siete años en el cargo.

En el documento remitido el lunes 1 de setiembre, la empresa precisó que Ríos presentó su dimisión al cargo con fecha efectiva en ese día y que la renuncia fue aceptada por la compañía. En su lugar, fue designado en ese momento, de forma interina, Mario Luis Potestá Martínez.

