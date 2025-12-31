El sistema asegurador sigue creciendo en volumen de primas, sin embargo, los beneficios netos de las empresas están siendo afectados por una mayor siniestralidad y un impacto negativo en sus inversiones.

Así, la utilidad neta de todas las compañías de seguros bajó de S/ 2,123 millones en octubre del 2024 a S/ 1,947 millones en el mismo mes de este año, según información de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS).

Esto representa una contracción de 8.3%, un poco más acentuada a lo observado en el primer semestre del 2025.

Las primas netas aumentaron en S/ 560 millones en el último año a septiembre, aunque a un menor ritmo que en similar periodo del año anterior cuando el incremento fue de unos S/ 800 millones. Empero, los siniestros también subieron en S/ 400 millones en el último año, cifra superior al periodo precedente (S/ 260 millones).

Ambas son partidas importantes para los balances de las empresas aseguradoras, mientras su fuente de ingresos se desacelera, los gastos para responder los siniestros -materialización del riesgo asegurado- crecen, lo cual afecta el resultado técnico, señaló Alejandro Lagos, CEO de BL Corredores de Seguros.

“Se ve una siniestralidad al alza, especialmente en los seguros de vida y accidentes. Además de disminuir el resultado técnico, obliga a mayores provisiones y, a su vez, presiona la solvencia”, comentó.

De acuerdo con los datos, el resultado técnico se redujo en S/ 60 millones entre septiembre del 2024 y el mismo mes del 2025. A diferencia del ejercicio previo, cuando se observó un incremento de S/ 274 millones.

Yang Chang, docente de la Universidad de Piura, coincidió con lagos en que este año la siniestralidad está incrementando. “Por ejemplo, en el sector transporte se ha reportado un mayor número de accidentes que el año previo”, indicó.

Otra partida que influyó en los resultados fueron los gastos administrativos que subieron en S/ 80 millones entre el 2024 y 2025 (a setiembre). Aunque, este incremento fue casi la mitad de lo observado en el periodo previo (alza en S/ 150 millones).

Inversiones

Asimismo, las inversiones de las compañías de seguro se han visto golpeadas, otro factor que tuvo influencia en los resultados financieros.

En el periodo analizado, los ingresos por inversiones realizadas por las aseguradoras aumentaron en S/ 32 millones, aunque en el mismo lapso entre el 2023 y 2023 dicho incremento fue de S/ 512 millones, lo que significa que el portafolio se expandió a menor ritmo.

Las compañías de seguros tienen dos negocios diferentes, uno es la colocación de las pólizas, por ejemplo, de ramos generales, de robo, para proteger su vehículo o su hogar frente a un incendio, indicó Chang.

Pero también tienen detrás una cartera de inversiones para responder a las pólizas según el plazo contratado, la cual ha sufrido un impacto negativo, sobre todo, en los instrumentos de corto plazo, sostuvo. Los rendimientos han caído, los depósitos están pagando menos en línea con los recortes de tasa de interés del BCR, argumentó.

En tanto, hay contratos de largo plazo -entre 5 y 20 años- que corresponden a seguros de vida, jubilatorios o de sobrevivencia, cuyos activos responden a una estrategia “buy and hold”, es decir, comprar y mantener, cuya rentabilidad se ve en dicho periodo, anotó.

Debilidad del dólar también afectó

Las aseguradoras peruanas tienen una parte importante de sus inversiones denominadas en dólares, bonos corporativos, Bonos de otros Gobiernos, fondos y acciones internacionales, dijo Alejandro Lagos.

Con el debilitamiento de la moneda estadounidense, el valor en soles de esas inversiones se reduce al convertirlas.

En 2025, el billete verde mostró alta volatilidad global y regional, creando “ruido contable” en balances y bajando el rendimiento de portafolios, señaló.