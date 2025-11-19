Arequipa es una de las opciones fuertes para apertura de nuevo centro de salud de La Positiva Seguros. (Foto: Shutterstock).
Mayumi García
Para el cierre del 2025, la meta de La Positiva Seguros es poder superar una facturación total de S/ 3 mil millones; ello, de la mano de una serie de productos que en lo que va del año han mostrado un buen desempeño e indicios de tener el potencial para seguir creciendo dentro de la cartera. A ello, se suma la proyección que tiene la compañía para aumentar penetración a través de centros médicos.

