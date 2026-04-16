En el marco del Día Mundial del Emprendimiento, cifras oficiales muestran que solo entre enero y febrero del 2026 se crearon más de 45 mil empresas en el país —equivalentes al 2% del total existente—, mientras que el 43% de estos nuevos negocios pertenece al comercio, impulsado por la demanda interna y el autoempleo, según análisis de Zegel.

La Gerente de Asuntos Corporativos de Zegel, Silvana de los Heros, afirma: “Hoy el Perú no enfrenta un problema de falta de emprendimiento, sino de sostenibilidad. Se crean miles de negocios cada año, pero muchos no logran consolidarse ni crecer. Esto responde a brechas estructurales: acceso limitado a financiamiento, baja adopción tecnológica y una formación aún insuficiente en gestión y escalamiento”.

De acuerdo con el Ministerio de la Producción, Perú es la economía más dinámica en creación de MYPE en la región: 5 de cada 1,000 peruanos en edad laboral fundan una empresa, superando a países como Uruguay, Colombia y Paraguay. Sin embargo, este dinamismo está concentrado en negocios pequeños, ya que el 99.2% de estas unidades económicas son MYPE.

Asimismo, al cierre del 2025, Perú registró más de 86 mil nuevas empresas en un trimestre, pero con un crecimiento moderado de 6% y concentrado principalmente en comercio y servicios, sectores de baja diversificación y alta rotación.

“Consideramos que el siguiente paso no es impulsar que más personas emprendan, sino que lo hagan mejor preparados. Eso implica fortalecer la educación emprendedora desde etapas tempranas, incorporar habilidades digitales y conectar la formación con las demandas reales del mercado”, añadió de los Heros.

Al cierre del 2025, Perú registró más de 86 mil nuevas empresas en un trimestre, pero con un crecimiento moderado de 6% (Foto: Francisco Neyra | GEC)

Cinco claves para que un negocio crezca

En el Día Mundial del Emprendimiento, que se conmemora este 16 de abril, Karen Gutiérrez Martínez, jefa de sección de la incubadora de negocios Kaman de la Universidad Católica San Pablo (UCSP), advierte que uno de los errores más frecuentes sigue siendo intentar escalar demasiado pronto, sin antes validar la existencia de una demanda real.

A partir de su experiencia acompañando emprendimientos, la especialista identifica cinco claves concretas para que un negocio crezca y se sostenga en el tiempo:

Validar antes de escalar: comprobar primero si el mercado realmente está dispuesto a pagar por la solución que se propone con el negocio.

comprobar primero si el mercado realmente está dispuesto a pagar por la solución que se propone con el negocio. Resolver un problema concreto y medible: mientras más clara sea la necesidad que atiende el negocio, más fácil será diferenciarse y demostrar valor.

mientras más clara sea la necesidad que atiende el negocio, más fácil será diferenciarse y demostrar valor. Construir un equipo comprometido: el crecimiento depende de fundadores alineados, con roles claros y dedicación real.

el crecimiento depende de fundadores alineados, con roles claros y dedicación real. Acceder a mentoría y redes de contacto: contar con acompañamiento experto y conexiones adecuadas ayuda a tomar mejores decisiones y evitar errores costosos.

contar con acompañamiento experto y conexiones adecuadas ayuda a tomar mejores decisiones y evitar errores costosos. Saber comunicar la propuesta de valor: un producto sólido también necesita explicarse con claridad para atraer clientes e inversión.

Errores que más frenan a los emprendedores

Entre las brechas más comunes que impiden que un negocio avance, Gutiérrez menciona no conocer con precisión al cliente, tener equipos que carecen de claridad en su propósito y confundir actividad con tracción real, es decir, trabajar mucho sin medir indicadores clave del negocio.

“Los emprendimientos que perduran no venden características, venden soluciones a dolores reales. Los que logran sostenerse entienden que medir es una ventaja estratégica: saber cuánto cuesta adquirir un cliente, cuántos regresan y cuánto generan permite decidir mejor”, finaliza.

Startups una cara del empredimiento

El ecosistema startup en Perú muestra señales claras de consolidación, impulsado por la digitalización y el acceso a financiamiento. Solo a través del programa StartUp Perú, se han destinado más de S/ 190 millones para financiar más de 1,160 emprendimientos innovadores en el país, evidenciando el crecimiento sostenido de este sector en los últimos años.

“Este avance responde a un cambio en la forma de emprender: las nuevas startups ya no solo buscan sobrevivir, sino escalar con modelos tecnológicos y proyección regional. En ese contexto, el Perú se viene posicionando como un hub emergente de innovación en Latinoamérica, donde sectores como fintech, edtech y soluciones digitales están liderando la transformación”, agregó agregó Oscar Hugo Paz, Co-founder y CEO de Plak (startup peruana enfocada en ofrecer soluciones de alojamiento web).