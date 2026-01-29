La participación en ferias internacionales es un paso clave para que las empresas exportadoras peruanas de cualquier tamaño puedan iniciar o consolidar su presencia en el mercado exterior, afirmó John Rodríguez, jefe de Promoción de Exportaciones del Centro de Comercio Exterior de la Cámara de Comercio de Lima.

El especialista de la CCL señaló que actualmente, 8,500 empresas exportan productos al mundo, de las cuales, el 90% son micro, pequeñas y medianas compañías.

“El verdadero desafío que encuentra un exportador es sus operaciones sean sostenibles y escalables y para ello es imprescindible diversificar destinos y productos para reducir riesgos”, afirmó.

“El lugar ideal para alcanzar esos objetivos es la participación en ferias internacionales, pues son espacios estratégicos al que asisten compradores globales con quienes se pueden hacer negocios, además de otros productores que nos permiten actualizar nuestro conocimiento y conocer nuestra competitividad”, agregó.

Aplicar inteligencia comercial, plataformas digitales y apostar por alianzas estratégicas, permitirá que más mipymes consoliden su presencia en mercados exigentes y aprovechen nichos con alto valor agregado, dijo.

En ese sentido, Rodríguez indicó que el el Centro de Comercio Exterior de la Cámara de Comercio de Lima tiene para este 2026, un calendario de ferias internacionales, que pueden conocer en la página web de la CCL.