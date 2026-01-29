CCL
Ferias internacionales: El paso clave que todo exportador no debe olvidar. Foto composición para Consultorio de Negocios
Únete a nuestro canal
Newsletter empresas
Consultorio de Negocios
Consultorio de Negocios

La participación en ferias internacionales es un paso clave para que las empresas exportadoras peruanas de cualquier tamaño puedan iniciar o consolidar su presencia en el mercado exterior, afirmó John Rodríguez, jefe de Promoción de Exportaciones del Centro de Comercio Exterior de la Cámara de Comercio de Lima.

El especialista de la CCL señaló que actualmente, 8,500 empresas exportan productos al mundo, de las cuales, el 90% son micro, pequeñas y medianas compañías.

LEA TAMBIÉN: Cambios en el pago con tarjeta: Lo que tienen que saber los negocios

“El verdadero desafío que encuentra un exportador es sus operaciones sean sostenibles y escalables y para ello es imprescindible diversificar destinos y productos para reducir riesgos”, afirmó.

“El lugar ideal para alcanzar esos objetivos es la participación en ferias internacionales, pues son espacios estratégicos al que asisten compradores globales con quienes se pueden hacer negocios, además de otros productores que nos permiten actualizar nuestro conocimiento y conocer nuestra competitividad”, agregó.

Aplicar inteligencia comercial, plataformas digitales y apostar por alianzas estratégicas, permitirá que más mipymes consoliden su presencia en mercados exigentes y aprovechen nichos con alto valor agregado, dijo.

En ese sentido, Rodríguez indicó que el el Centro de Comercio Exterior de la Cámara de Comercio de Lima tiene para este 2026, un calendario de ferias internacionales, que pueden conocer en la

TE PUEDE INTERESAR

Los otros restaurantes peruanos que brillaron junto a Maido en el ranking mundial
Actividad de restaurantes creció 1.78% en el primer trimestre, ¿qué la impulsó?
Restaurantes se oponen a prohibir circulación de motos por las noches: advierten despidos masivos
Alistan paro de transportistas en Fiestas Patrias: acatarán medida de fuerza este 27 y 28 de julio
Gratificación por Fiestas Patrias: evita estas acciones con tu celular para proteger tu dinero

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.