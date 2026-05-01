En el marco del Día del Trabajo, la Presidencia de la República difundió un mensaje oficial en el que el mandatario José María Balcázar resaltó el rol fundamental de los trabajadores en el desarrollo de las sociedades, así como la necesidad de garantizar condiciones laborales justas.

“El desarrollo de las sociedades debe mucho a la fuerza laboral que, cuando no es valorada razonablemente, genera conflictos entre el capital y el trabajo” , señala el pronunciamiento. En esa línea, el jefe de Estado recordó que estos enfrentamientos tienen raíces históricas que se remontan a los procesos de industrialización en Europa y Estados Unidos.

LEA TAMBIÉN: Gobierno aclara declaraciones de Balcázar tras críticas y reafirma su rechazo al antisemitismo

El mensaje presidencial también hizo énfasis en los sucesos ocurridos en Chicago en 1886, donde trabajadores que exigían una jornada laboral de ocho horas fueron reprimidos, dando origen a lo que hoy se conoce como los “mártires de Chicago”. Según el comunicado, estos hechos, lejos de debilitar el movimiento sindical, fortalecieron su cohesión y permitieron avances en derechos laborales a nivel global.

“Esa sangre derramada por los ‘mártires sindicales de Chicago’, lejos de hacer retroceder el movimiento sindical, avivó la llama del coraje y unidad principista que les hizo lograr más tarde la jornada de ocho horas en todo el mundo”, destacó la Presidencia.

Finalmente, el mandatario expresó un saludo a los trabajadores del país, haciendo una distinción simbólica sobre la fecha. “¡Feliz Día del Trabajador! (No del trabajo como registra el calendario)”, concluye el mensaje oficial difundido este 1 de mayo.