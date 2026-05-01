Trabajo en feriados: cuándo corresponde el pago triple y qué dice la ley | Foto; Freepik
Trabajo en feriados: cuándo corresponde el pago triple y qué dice la ley | Foto; Freepik
Únete a nuestro canal
Suscríbete a YouTube
Gerardo Rosales Diaz
mailGerardo Rosales Diaz

El Día del Trabajo en Perú suele venir acompañado de una duda recurrente entre trabajadores y empleadores: ¿cuánto se debe pagar a un empleado si labora en un feriado como el del 01 de mayo? Aunque en el lenguaje común se habla de “pago triple”, la regla no siempre funciona de forma automática.

TE PUEDE INTERESAR

¿Despido por cuidar a un hijo con discapacidad? Congreso busca que sea nulo por ley
Despidos por faltas graves: el “poder” de lo que dicen los reglamentos internos
Elecciones 2026: todo lo que debes saber si te toca trabajar este domingo

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.