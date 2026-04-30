Despido nulo por cuidado familiar: el nuevo frente laboral que abre el Congreso. (Foto: Pexels)
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Gerardo Rosales Diaz
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La protección contra el despido en el Perú sigue ampliando sus fronteras, esta vez hacia un terreno menos evidente: las responsabilidades familiares del trabajador. ¿Puede una empresa desvincular a un empleado cuya disponibilidad se ve afectada por el cuidado de un hijo con discapacidad? ¿Hasta qué punto esa decisión responde a una causa objetiva o encubre una forma de discriminación difícil de probar?

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