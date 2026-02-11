Para intentar cubrir este vacío, en este mes de febrero del 2026 se presentó en el Congreso de la República un proyecto de ley, el cual crea un sistema previsional para los trabajadores de la economía no formal.

Se establece un sistema de aportes voluntarios, dirigido a personas en situación de pobreza. Son dos los principales incentivos que ofrece:

-El Estado otorgaría un depósito a cada afiliado, por única vez, denominado “capital semilla”, el cual ingresaría a su cuenta individual de capitalización, para sumar a su fondo previsional.

-El segundo incentivo sería un copago del Estado, con un aporte similar al que realice el trabajador a su fondo previsional.

Los aportes serían administrados por gestoras de fondos previsionales, privadas o públicas, indica la iniciativa legislativa (proyecto de ley N° 13872/2025-CR), la cual fue presentada por el congresista Jorge Montoya, quien lideró una subcomisión multipartidaria encargada de evaluar propuestas para incorporar al sistema previsional al sector informal.

En la exposición de motivos del proyecto de ley se sugiere que el aporte para el “capital semilla” sea de S/ 100 por persona, pero ello sería determinado por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), indicó Montoya.

Asimismo, el MEF definiría quiénes calificarían estar en nivel de pobreza, agregó el congresista. “El proyecto está dirigido a los trabajadores de la economía no formal, en estado de vulnerabilidad. Están fuera de planilla, pueden ser emprendedores, agricultores, trabajadores pesqueros, entre otros, quienes reciben ingresos de forma irregular, no mensualmente. Por eso el sistema busca adaptarse a las distintas modalidades de trabajo que existen en el país, en los diferentes sectores”, subrayó Montoya.

“Se sugiere que el capital semilla sea de S/ 100. Pero si la persona luego no quiere usarlo para su pensión, no podrá retirar este fondo. Tampoco podrá retirar el copago que haga el Estado”, sostuvo Montoya.

El congresista reconoció que no se ha hecho un cálculo sobre cuál sería el costo fiscal de la propuesta. “No se ha estimado el costo, pero es marginal en comparación al beneficio que se va a tener. Entran al mercado laboral 800,000 jóvenes al año. Alrededor del 30% están en nivel de pobreza y podrían calificar como beneficiarios”, refirió Montoya.

El congresista remarcó que se propone un sistema donde no haya una tasa de aporte definida ni una cantidad de aportes obligatoria. “Dependerá del interés de ahorrar de cada persona. Por ejemplo, en el agro podrían ser dos veces al año, según la cosecha. El sistema es flexible”, apuntó.

Incentivos para que trabajadores informales accedan a pensión bajo análisis

Al respecto, Noelia Bernal, especialista en temas previsionales, profesora e investigadora de la Universidad del Pacífico, si bien saludó que exista interés en el Congreso por incentivar el aporte previsional de los trabajadores informales, sugirió evaluar la propuesta con mayor detenimiento.

“No sabemos si ese capital semilla va a cambiar el comportamiento de los trabajadores, pues no hay evidencia que lo respalde. Además es costoso fiscalmente”, subrayó.

Por ello la especialista subrayó que es necesario realizar una proyección del costo que demandará la propuesta, tanto el “capital semilla” como el coaporte del Estado.

Noelia Bernal también sugirió hacer un piloto para evaluar si la propuesta tiene éxito. “Si funciona, podrías implementar la política, pero si no funciona, ¿para qué sacar la ley?”, se preguntó.

Por otro lado, la especialista recomendó evaluar la posibilidad de reforzar el alcance de la ONP para incentivar la inclusión de los trabajadores informales.

“Ya hay una ley que permite aportar 10 años en la ONP y tener una pensión de S/ 300; eso sería bastante atractivo para los informales, al ofrecer la pensión mínima. Me parece que deberíamos ir por ese lado, dar mayor promoción y financiamiento (a la ONP)”, subrayó.

“Además, ese mecanismo (vía la ONP) está menos expuesto a los retiros que se han aprobado para las AFP, al no haber una cuenta individual al que los trabajadores puedan luego pedir acceso”, apuntó Bernal.