El candidato presidencial para las elecciones generales de 2026 de Perú, Rafael López Aliaga, indicó que el 12 de febrero presentará a las personas responsables de 18 ejes económicos y/o sociales, que elaboraron su plan de gobierno.

“Es un trabajo de más de 4 años, son 18 los que han redactado el plan de gobierno a detalle”, dijo el candidato de Renovación Popular en entrevista a Latina.

Según dijo, tienen todo un sistema para llegar a la primera edad y tercera edad.

“Tengo una queja constante. Pensión 65 hasta hace poco recibía 125 soles mensuales; lo han subido a 150. Eso no alcanza ni para comprar medicina”, señaló.

En esa línea, dijo que un ptrdupurdyo mínimo sería de 500 soles al mes.

“Pensión 65 recibe 350 ahora, pero para dos meses. Entonces, el primer paso sería subirlo a 500 soles mensuales. O sea, 1000 soles bimestrales”, precisó.

¿Cuánto subiría la ONP?

La pensión mínima en el sistema público - ONP también subiría, según los planes del exalcalde de Lima.

Actualmente la pensión mínima para los aportantes de 10 a 15 años es de S/ 300; mientras que para los que aportaron de entre 15 y menos de 20 años es de S/ 400.

Así, propone que la pensión de la ONP inicie en 500 soles.

Delincuentes a la selva del Perú

En otro momento se refirió a las acciones la combatir la inseguridad ciudadana.

“La primera inversión va a ser seguridad, con equipos de élite que ya vencieron al terrorismo ideológico, Sendero Luminoso, MRTA, la misma gente que ya venció la hemos reclutado para todo este trabajo de vencer al terrorismo urbano, a los extorsionadores y sicarios”, refirió.

Además, propone vincularnos a Estados Unidos con un tratado para poder extraer, similar a lo ocurrido con el presidente venezolano Nicolás Maduro. “Para sacar a los jefes del Tren de Aragua que están acá en Perú. Entonces, permitir un tratado que pueda entrar la inteligencia americana y llevárselos a Estados Unidos”, agregó.

Otro gran tema tiene que ver con la detención en flagrancia.

“Todo pasa a la justicia militar, al juez sin rostro, al fiscal militar. En flagrancia, se va inmediatamente en helicóptero, a la selva más profunda del Perú, que no haya internet. Hay lunares grandes en la selva que allí vamos a hacer las colonias de rehabilitación.

“Es una zona inhóspita. Inhóspita, alejada, pues, y que también tiene un cerco natural que son el jergón y la chuchupe”, detalló.