Los mercados estadounidenses cerraron este jueves con fuertes avances luego de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunciara la suspensión de los ataques contra Irán que estaban previstos para esta noche, en medio de señales de progreso en las conversaciones diplomáticas para poner fin al conflicto.

Al término de la jornada bursátil, el índice industrial Dow Jones subió 1.86% y alcanzó los 50,848 puntos. En tanto, el S&P 500 avanzó 1.75%, hasta las 7,394 unidades, mientras que el Nasdaq, de fuerte composición tecnológica, lideró las ganancias con un alza de 2.54%, cerrando en 25,809 puntos.

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La reacción positiva de los inversionistas se produjo luego de que Trump comunicara a través de su red social Truth Social la cancelación de la operación militar y destacara avances en un eventual acuerdo de paz con Teherán.

Según el mandatario, los términos del entendimiento habrían sido aprobados tanto en sus aspectos conceptuales como en los detalles por diversos actores internacionales, entre ellos Estados Unidos, Israel, Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos, Catar, Turquía, Pakistán, Baréin, Kuwait, Jordania y Egipto.

Trump sostuvo además que se alcanzó un “gran acuerdo” con Irán que aún debe formalizarse y que podría firmarse este fin de semana en Europa. Sin embargo, desde Teherán surgieron versiones contradictorias, ya que la agencia iraní Fars informó que no existe hasta el momento ningún memorando de entendimiento acordado con Washington.

Operadores e inversionistas reaccionaron positivamente tras el anuncio de Donald Trump de suspender una ofensiva militar contra Irán. Foto: EFE.

Impulso adicional desde el sector tecnológico

El optimismo en Wall Street también estuvo respaldado por la expectativa generada en torno a la salida a bolsa de SpaceX, prevista para este viernes y considerada la mayor oferta pública inicial (OPI) de la historia.

De acuerdo con los términos de la operación, la compañía espacial colocará 555.6 millones de acciones a un precio de US$ 135 cada una, lo que le permitiría recaudar alrededor de US$ 75,000 millones. La cifra supera ampliamente el récord alcanzado en 2019 por la petrolera saudí Aramco, que captó US$ 25,600 millones.

Petróleo cae pese a incertidumbre en Oriente Medio

En el mercado energético, el precio del petróleo registró una corrección. El crudo intermedio de Texas (WTI) retrocedió 2.6%, equivalente a US$ 2.32 por barril, para cerrar en US$ 87.71.

Pese al avance diplomático, Trump indicó que el bloqueo naval sobre el estrecho de Ormuz continuará vigente hasta que se concrete formalmente el acuerdo. Esta vía marítima es estratégica para el comercio energético mundial, ya que antes del conflicto concentraba cerca de una quinta parte del transporte global de crudo.

Por otro lado, los activos considerados refugio también registraron movimientos relevantes. El oro avanzó 2.5% y cerró en US$ 4,236 la onza, mientras que la plata ganó 4.15%, hasta US$ 67.42 la onza. Asimismo, el rendimiento de los bonos del Tesoro estadounidense descendió 10 puntos básicos, hasta 4.459%.

Con información de EFE.